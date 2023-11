Javascript: TAWS - The Amiga Workbench Simulation 0.36

TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.36 enthält folgende Neuerungen: Tribute to OS 3.2: neues Preset «OS 3.2» neue Muster «AmigaOS 3.2» (für die WB) und «Light Grey» (für die Fenster) neue Fenster-Layouts: 3.2 18*14 (9:7) 3.2 18*16 (9:8) 3.2 18*18 (1:1) MagicMenuPrefs: neuer Eintrag «OS 3.2» unter «Aussehen» mit aktivierter Option «Untermenüs markieren» neue Kickstart-Grafik beim Abbrechen der «TAWS Early Preset Selection» Simulation 3.2-spezifischer Details: RAM-Füllstandsanzeige (Fuelbar) zeigt tatsächlichen Stand an und nicht immer fix 100%. Widerstand beim Hinausschieben eines Fensters aus dem Bildschirm Resize-Pointer auf dem Sizer-Gadget und während dem Ändern der Fenstergrösse Anzeige der Release-Version in der Workbench-Titelzeile Menü-Anpassungen: «Workbench / Datenträger öffnen» «Fenster / Aktualisieren» ist aktiviert, falls kein Fenster aktiv ist und bezieht sich somit auf die Workbench. «Fenster / Sortierung» «Piktogramm / Datenträger auswerfen» «Hilfsmittel / Auto-arrange Icons» «Hilfsmittel / Help» (Funktion aber noch nicht implementiert) Shell: Icons können ins Shell-Fenster gezogen werden, um deren Pfade an Cursor-Position einzufügen. Iconifizieren von Fenstern: Prefs-Fenster Shell MultiView Clock Verhalten der App-Icons iconifizierter Fenster: Menü «Piktogramm»: alle Punkte deaktiviert ausser «Öffnen» Titelzeilen-Meldung beim Drag'n'Drop in ein Fenster Öffnen beim Drag'n'Drop eines Icons auf das App-Icon Öffnen beim Drag'n'Drop des App-Icons auf ein anderes Icon auf der Workbench AsyncWB aktiviert AsyncWB-Requester: Ausrufezeichen-Symbol grössenveränderbar zentriert positioniert Unterstützung von «Enter» und «Esc» für ersten und letzten Button AmigaGuide: Unterstützung für mittels @{img filepath} eingebettete Grafiken, auch im IFF-ILBM-Format. Verlinkungen auf .info-Dateien werden ebenfalls auf die entsprechenden TAWS-Icon-Grafiken aufgelöst. Unterstützung für das virtuelle Laufwerk GUIDEDIR: als Ursprungspfad der AmigaGuide-Datei neues Layout der Navigation-Buttons, «weiter»-Button, Anzeige der Seitenzahlen, Umbruch auf zwei Zeilen bei schmalem Fenster Anzeige der Bild-Masse im «Über»-Dialog Palette: 8 NewLook-Vorgaben plus 1 zusätzliche klassische («Magic») grösseres Farbrad Clock: Datums-Schriftart Menüpunkt «Hilfe / Zeige Hilfe» öffnet die zugehörige Hilfedatei in «MultiView», Tastenkürzel «Help» (in TAWS «Pause/Break») Font, Palette, Workbench: Tastenkürzel «Help» (in TAWS «Pause/Break») öffnet die zugehörige Hilfedatei in «MultiView» Mausrad aktiviert Fenster maximieren mittels Klick auf das SizeChanger-Gadget bei gehaltender Shift-Taste Icons blinken, falls die Selektion durch Eintippen des Dateinamens erfolgt. Amiga Early Startup Control angepasstes Layout Tastaturkürzel Expansion Board Diagnostic: mehr Spalten Boot Options: Enable System Log: erzeugt die Datei «Ram:syslog» Failsafe Boot: Booted in eine Basis-4-Farben-MedRes-Workbench und deaktiviert diverse Features. angepasstes «Boot With No Startup-Sequence»

HippoPlayer: Neue Features gemäss der Version 2.58 für 68k Amigas von K-P Koljonen: Unterstützung unzähliger weiterer Modul-Formate Unterstützung für das Abspielen von Audiodateien mittels HTML5 (falls vom Browser unterstützt): MP3 AAC/M4A OGG OGG WAV AIFF (nur Safari) Internet Suche (basierend auf dem UHC-Tools-Server analog HiP 68k) für AmigaRemix Aminet Modland Radion stations (Internetradio) Remix.Kwed.org Shared lists (geteilte Playlisten) Turran FTP Unterstützung für gepackte Dateien im ZIP- oder LHA-Format Verbesserte Zufallswiedergabe analog HiP 68k Tastenkürzel analog HiP 68k 2.58 Unterstützung für Subsongs bei Favoriten und Playlisten ( #song -Parameter) Beim Abspielen von SID-Dateien werden zugehörige STIL-Informationen (SID Tune Information List) angezeigt. «Ctrl-G» lädt die aktuell selektierte Datei herunter. neue Scopes: HippoScope (mit Einstellungsmöglichkeit der Anzahl Punkte und ob diese mit Linien verbunden werden sollen) StereoScope (mit Einstellungsmöglichkeit der Punkte-/Linienstärke und ob Linien gezeichnet werden sollen) Filled StereoScope MultiScope (mit Einstellungsmöglichkeit einer dynamischen oder fixen Breite, der Punkte-/Linienstärke und ob Linien gezeichnet werden sollen) Filled MultiScope (mit Einstellungsmöglichkeit einer dynamischen oder fixen Breite) RuppScope (meine eigene Implementation einer Audio-Visualisierung, oder: «Schmetterlinge auf Speed») Preferences: Gruppiert in einzelne Tabs: «General», «Display-1», «Display-2» und «Play» Deep link (URL zur direkten Wiedergabe eines Tracks oder einer Playlist) UHC search limit Auto save Wake lock (falls vom Browser unterstützt) Show (Art des Fenster-Titelzeilen-Texts) Main font Other font Skip module after x minutes (falls vom Backend kein Ende erkannt wird) Position slider Lazy-Loading der Backends (d.h. die Klassen werden erst bei Bedarf geladen, was die Startzeit von TAWS gegenüber v0.35 um einiges beschleunigt) diverse Bugfixes und Layoutkorrekturen

Neue Features gemäss der Version 2.58 für 68k Amigas von K-P Koljonen: OS >= 1.2: Requester-Tastenkürzel: linke Alt-Taste+V für ersten, linke Alt-Taste+B für letzten Button

OS > 3.1 (ausser 3.5): Amiga Early Startup Control erscheint auch bei gehaltener Help-Taste (in TAWS «Pause/Break»).

OS 3.1.4: RAM-Füllstandsanzeige (Fuelbar) zeigt tatsächlichen Stand an und nicht immer fix 100%.

OS 3.5: Iconifizieren von Prefs-Fenstern

OS 3.9 / 4.0: Iconifizieren von Prefs-Fenstern und «MultiView»

OS < 4.1 (ausser 3.2): Simulation eines ClickToFront-Bugs: Doppelklick auf einem Icon bringt auch das Fenster des Icons in den Vordergrund.

OS 4.1: Iconifizieren von Prefs-Fenstern, «MultiView» und «Shell»

OS 4.x: Requester: Unterstützung von «Enter» und «Esc» für ersten und letzten Button Icons blinken, falls die Selektion durch Eintippen des Dateinamens erfolgt. «Fenster / Aktualisieren» ist aktiviert, falls kein Fenster aktiv ist und bezieht sich somit auf die Workbench.

MagicMenuPrefs: Grafiken für «OS 4.1 Sultry» ergänzt und dem «OS 4.1 FE»-Preset zugewiesen.

MultiView: Unterstützung für FLAC-Audio-Dateien (falls vom Browser unterstützt)

AmigaGuide: Spezialfall implementiert, falls @{LINDENT x} in der 1. Zeile eines Nodes steht.

in der 1. Zeile eines Nodes steht. WBStartup-Icons für diverse Piktogramm-Sets ergänzt

Simulation der Dateien in Ram:ENV

Kompatibilität und Browser-Weichen für Origyn Web Browser entfernt, da dieser Browser nicht mehr mit heutigem HTTPS kompatibel ist.

Maiden-Demo: Meldung anzeigen, falls der Browser kein AudioContext unterstützt.

«MicroKnight»-Font entfernt, «MicroKnightPlus» wird nun als «MicroKnight» verwendet.

Bugfixes: Odyssey: Kompatibilität wiederhergestellt (ging mit v0.35 verloren), diverse Kompatibilitäts-Verbesserungen gegenüber v0.34. OS 4.x: Beim Überschreiben einer Datei und anschliessendem Abbrechen des Requesters erfolgt keine Meldung mehr in der WB-Titelzeile. OS 3.1.4 / 4.x: Fehlendes Kürzel «Amiga-D» für «Löschen» ergänzt. Firefox, Prefs-Fenster: Korrektur des unteren Randes für das aktive Fenster Amiga Early Startup Control / Kickstart: Layout-Anpassung nach Vergrössern oder Verkleinern des Browser-Fensters Boot with no Startup-Sequence: Text nach dem © wurde abgeschnitten. Textanpassungen für OS 4.0 OS 4.x: Korrektur betr. angeschnittenem Text Menübreite Umbenennen eines Icons zulassen, falls sich der neue Name nur in der Gross-/Kleinschreibung vom vorherigen unterscheidet. OS <= 3.1: «Piktogramm / Informationen ...» statt «Piktogramm / Informationen anzeigen ...»

(cg)



[Meldung: 07. Nov. 2023, 02:56] [Kommentare: 1 - 07. Nov. 2023, 11:16]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]