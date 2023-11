10.Nov.2023









Amiga-Emulator: Amiberry 5.6.2

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt.



Nun wurde die Version 5.6.2 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:



Bugfixes

DiskSwapper slots should be 10

Virtual Keyboard options were not saved correctly

fixed a few memory leaks from the GUI

fixed another GUI memory leak

don't shutdown graphics when showing gui message

Fixed memory leak when using AROS rom

fixed crash on startup on x86_64 platform

fixed types diff between classes

fix naming of start_minimized

rename local variable to avoid shadow of global one

fixed crash if Restart was pressed

GUI would not redraw always after ShowMessage was triggered

actually fix

fix CMake build on branch Improvements

added flatpak package files

improved help text in DiskSwapper panel

attempt to transliterate characters that fail to be converted

don't disable CD drive if no image path is specified

if start_minimized is specified, do not show a window on startup

check for usage help cmd line parameter early

Hide the Linux hidden directories from dialogs

improved help text in GUI->Expansions

added VSync option

added missing help text in GUI->Priority Build system

added RPI4 debian builds

replace self-hosted RPI builds with docker

fixed incorrect docker image reference

fixed remaining incorrect docker image references

Added RPI5 in automated builds

updated flatpak metainfo

updated Github workflow, include flatpak in releases

add libserialport sources to externals

prefer archive, avoid permission issues

change branch for flatpak

added USE_LTO option in Makefile

fixed cmake build (for x86-64) Platforms

add Raspberry Pi5 (dr)



[Meldung: 10. Nov. 2023, 08:07] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]