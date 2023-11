12.Nov.2023









Erstellung von Amiga Reaction GUIs: ReBuild 0.10 (Alphaversion)

Darren 'dmcoles' Coles ist dabei, mit ReBuild ein Remake von ClassMate zu schreiben, mit dem es möglich sein soll, grafische Benutzeroberflächen für ReAction, der Weiterentwicklung von ClassAct, zu schreiben.



Zur Motivation dieses Projektes gefragt, erläuterte uns der Entwickler, dass ClassMate ist nur in einer Demoversion ohne Speicherfunktion und mit stark eingeschränkten Möglichkeiten erhältlich sei. Er habe sich umgehört und konnte keine registrierte Version finden, also scheine sie verloren zu sein. Er habe sich deshalb entschlossen, ein neues Tool zu entwickeln, das auf dem ursprünglichen Design basiert.





Diese Version ist komplett in Amiga E geschrieben und hat bereits mehr Funktionen als das Original, wie zum Beispiel: Mehrfensterfähigkeit

Erzeugung von C- und E-Code

Zwischenspeicher für Kopien

Menüs werden im Vorschaufenster angezeigt

viel flexibleres System zur Neuanordnung der Gadgets In der Vergangenheit, so erzählt er weiter, habe er MUIBuilder verwendet, um bei der Erstellung von MUI-Code zu helfen, und er hatte das Gefühl, dass etwas Ähnliches für ReAction sowohl für mich, als auch für andere Entwickler nützlich wäre. Aktuell unterstützt sein Tool noch nicht die neueren Reaction-Gadgets, aber es ist geplant, sie hinzuzufügen.



Die nächsten Schritte beinhalten zunächst die Überprüfung des gesamten aktuellen Codes, um sicherzustellen, dass die Anwendung korrekt auf der Standard-Amiga-Bildschirmauflösung läuft, da derzeit einige Einstellungsseiten nicht passen. Anschließend werden die nicht in ClassAct unterstützten Gadgets hinzugefügt. Der Entwickler würde sich über Hilfe freuen, um den generierten C-Code mit verschiedenen Compilern zu testen (derzeit nur mit SAS C). Außerdem wird ein Icon benötigt, was er gerne in die Hände fähiger Grafiker/Künster legen würde.



Direkter Download: rebuild0.1.0-alpha.lha (100 KB) (dr)



