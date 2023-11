19.Nov.2023









Web-Browser: IBrowse 3.0

Pressemitteilung: IBrowse 3 wurde veröffentlicht. Es ist endlich an der Zeit, IBrowse 2, das seit über 20 Jahren entwickelt wird, abzulösen! IBrowse 3 stellt die bisher unveröffentlichten Funktionen zur Verfügung, an denen ursprünglich parallel zu IBrowse 2.4 (in einem völlig separaten Entwicklungszweig) gearbeitet wurde, während alles von IBrowse 2.5.9 und alle neuen Entwicklungen seit seiner Veröffentlichung beibehalten wurden.

Die Entwicklungszweige von IBrowse 2 und 3 sind nun vollständig zusammengeführt, was aufgrund erheblicher Abweichungen eine komplexe und zeitaufwändige Aufgabe war. Der Prozess wurde methodisch und sorgfältig durchgeführt, um die Stabilität nicht zu gefährden und keine Funktionalität zu verlieren. Die Entwicklung kann nun ohne die Beschränkungen des IBrowse-2-Frameworks fortgesetzt werden, sodass umfangreichere Änderungen möglich sind.



Auf den Seiten What's new? und "History Log finden Sie ausführliche Informationen zu allen Änderungen, doch hier folgt eine kurze Zusammenfassung: Zusammenführung von IBrowse 2 und IBrowse 3

Neuer, überarbeiteter HTML-Parser

Verbesserte HTML-Engine

Die HTML-Engine wurde mit zahlreichen Layout- und Rendering-Verbesserungen versehen, einschließlich Tabellen, Listen und hoch- und tiefgestelltem Text.

Hotlist-Multi-Aliasing

Early Data / Zero Round Trip Time Resumption (0-RTT)

Bessere GIF-Animationswiedergabe

AmigaOS 3.2 kontextsensitive Mauszeiger

NList GUI-Konsistenz

Verbessertes Einstellungsfenster

Dekomprimierungs- und Bilddekodierungsbibliotheken verbessert

verbesserte Effizienz Wir hoffen, dass Ihnen die neue Version gefällt und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten neue Funktionen hinzuzufügen und die HTML-Engine weiter zu verbessern.



IBrowse 3 ist ein kostenloses Upgrade für alle, die IBrowse 2.5 (oder ein Upgrade) zum vollen 68K/PPC-Tarif registriert haben - der vorhandene Schlüssel kann mit IBrowse 3 verwendet werden. Benutzer der 68K-Version von IBrowse 2.5 und älterer IBrowse-Versionen müssen ein Upgrade durchführen, um die volle Funktionalität freizuschalten.



Um die Veröffentlichung von IBrowse 3 zu feiern, bieten wir die Registrierung zu reduzierten Preisen für neue Benutzer (25-30% Rabatt) und Upgrades (30-35% Rabatt) im Vergleich zu den früheren IBrowse 2.5 Preisen an. (dr)



