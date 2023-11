23.Nov.2023









Entwicklertagebuch: Plattformer "Robot Jet Action"

Vor zehn Tagen berichteten wir über Tomasz 'Carrion' Mielniks Beginn, seinen Plattformer "Robot Jet Action" für den Amiga zu portieren. Nun hat er ein erstes Entwicklerupdate veröffentlicht (YouTube-Video) und beschreibt den Fortschritt wie folgt: Ich arbeite an dem ersten Tileset für die erste Welt des Spiels. Was auf dem Video zu sehen ist, wird eine der Grafiken für die Welt sein. Es gibt noch viele Dinge zu tun, aber zumindest die Idee ist da.

Die Tankanzeige im unteren Bereich wurde neu implementiert. Sie ist genauer, flüssiger animiert und sieht cooler aus.

Ich habe meine eigene Schriftarten-Routine implementiert. Ich habe das hauptsächlich gemacht, um keine Workbench-Bibliotheken des Amiga-Systems verwenden zu müssen.

Außerdem habe ich meine Hex-zu-Dezimal-Konvertierungsroutine implementiert, die verwendet wird, um den Punktestand und (später) auch die Lebenspunkte links anzuzeigen

Erste Implementierung des Auf-Ab-Scrollens. Es braucht noch etwas Tuning, aber es funktioniert.

Die Copper-Farben im Hintergrund sehen aus wie ein Parallaxen-Effekt, den ich höchstwahrscheinlich in dieser Form im Spiel behalten werde

Sprite-Kollisionen implementiert, aber im Moment noch ausgeschaltet

Kollisionen für das Sammeln von Diamanten müssen noch optimiert werden, da sie nicht in allen Fällen genau sind.

Für Copper-Farben habe ich eine Reihe von Skripten zur Konvertierung aus png-Dateien implementiert. Auf diese Weise kann ich sie einfach in einem Grafikprogramm zeichnen und zu Amiga OCS-kompatiblen Copper-Farben konvertieren. Ich brauchte dies, da eine Menge Copper-Farben für die Levels benötigt werden.

Ich habe auch eine Reihe von Skripten, die Tilemaps, die ich in Tiled erstelle, in mein eigenes Format konvertieren, das ich im Spiel verwende.

einige Code-Optimierungen wurden vorgenommen, weil das Spiel auf Amiga 500-Konfigurationen zu langsam wurde

einige Konzeptarbeiten an der Gesamtgrafik und dem Design, wie zum Beispiel einige Experimente mit dem Panel am unteren Rand

Was die Grafik betrifft, so arbeite ich normalerweise iterativ daran, also bedenken Sie bitte, dass sich die Grafik während der Entwicklung weiterentwickeln wird. (dr)



[Meldung: 23. Nov. 2023, 06:39]

