02.Dez.2023









Bild- und PDF-Konverter: Image2PDF 2.4 für alle Amiga-Systeme

Ende August berichteten wir über Bernd Assenmachers PDF2JPG-Tool, mit dem man die in PDFs enthaltenen Bilder in JPG-Bilder umwandeln kann. Da der Autor mit Image2PDF (wandelt Bilder in PDFs um) und PDF2PDF (wandelt PDFs in kopiergeschützte PDFs um) weitere Tools entwickelt hat, kam in anschließenden Kommentaren zur Meldung der Wunsch auf, diese Tools in einem zu bündeln. Dies ist mit der vorliegenden Image2PDF-Version 2.4 vollzogen, die für AmigaOS 3, 4, AROS und MorphOS verfügbar ist. Der Autor hat uns freundlicherweise noch ein paar Erläuterungen zur neuen Version zur Verfügung gestellt:



"Die neue Version kann sogar noch etwas mehr wie z.Bsp. "PDF2Image" (also PDF nicht nur ins JPG oder PDF Format, sondern auch in andere Formate wandeln wie PNG , BMP, GIF oder ILBM/IFF). Beim "PDF2Image" sind auch Optionen dabei wie "scaling" oder beim "PDF2JPG" die Möglichkeit die Kompressionsqualität des JPG Bildes einzustellen.







Als weiteres "Schmankerl" hab ich eine Image-Scaling Funktion "Image2NewSize" eingebaut, die Bilder in die gewünschte Auflösung bringen und das Seitenverhältnis dabei bewahren kann. (Das Ergebnis ist natürlich stark von dem verwendeten Quellbild abhängig). Alle anderen Funktionen, die man von "Image2PDF V2.3" kennt, sind natürlich weiterhin vorhanden. Beim "Image2PDF" kann man bei der Einstellung "ImageSize" als Format jetzt auch die Bilder gleichzeitig skalieren. Ich arbeite bereits an der "Image2PDF V2.5", wo das Ganze noch etwas intuitiver sein soll und wo noch eine Funktion zur Konvertierung von Bildern in andere Bildformate dazukommt.



Die Betaversionen können für Mutige von meinem Webspace heruntergeladen und ausprobiert werden. Ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass es gute Tools gibt, die solche Funktionen bieten, aber da es bei "Image2PDF" eben um Bilder und PDFs geht, versuche ich, soweit es geht, möglichst viel hineinzubringen.



Ich hoffe, dass das Tool vielen Leuten Spaß macht und bei Aufgaben mit Scans, Bildern und PDFs helfen kann.



Ich würde mich auf Rückmeldungen per E-Mail freuen. Jeder, der mir schreibt, bekommt seinen/ihren persönlichen Key dazu." (dr)



[Meldung: 02. Dez. 2023, 10:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]