05.Dez.2023









Videoserie: Umbau eines Amiga 600 zu einer Retro-Spielkonsole

In einer dreiteiligen Reihe, bislang sind zwei Folgen erschienen (Folge 1, Folge 2), zeigt Wolfgang Kierdorf auf seinem YouTube-Kanal "RETRO is the new black", wie er einen Amiga 600 in eine Retro-Spielkonsole für 4 Spieler verwandelt. Wie er uns auf Nachfrage mitteilt, sei dieses Projekt eigentlich eher zufällig entstanden, da er kein nacktes Amiga-600-Board rumliegen haben wollte. Alle verwendeten Bauteile sind im zweiten Video verlinkt.



Kommende Woche wird noch ein dritter Teil der Videoserie veröffentlicht, in dem das Ganze um HDMI ergänzt wird. Inzwischen gibt es auch eine Version für den Amiga 500 (gleiches Case, nur breiter und tiefer), da einige Nutzer danach gefragt hatten, und den MiSTer/Raspberry Pi. Designed wurde das Ganze in TinkerCad. (dr)



[Meldung: 05. Dez. 2023, 16:41] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]