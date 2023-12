Buch-Ankündigung: AmigaOS 3.2 – Das Handbuch

Wie berichtet, arbeitet Look Behind You an einem Handbuch zu AmigaOS 3.2.x. Nun steht mit dem 20. Februar 2024 das Erscheinungsdatum fest. Das Buch umfasst 512 Seiten und kommt für 29,90 Euro in den Handel.



Die behandelten Themen reichen von der Installation über Erweiterungen bis hin zu Tips & Tricks. Es folgt die offizielle Pressemitteilung des Verlags:



"AmigaOS 3.2 – Das Handbuch" ist der umfassende Wegweiser durch das aktuelle Amiga-Betriebssystem, einfach und verständlich erklärt, von A bis Z. Das gebundene Buch und die Digital-Edition erscheinen offiziell am 20. Februar 2024. "AmigaOS 3.2 – Das Handbuch" vermittelt den ambitionierten Amiga-Usern die grundlegenden und erweiterten Einstellungen, Funktionen und Werkzeuge der aktuellen Betriebssystemversion 3.2 (bis einschließlich v3.2.2.1). Dieses opulente Nachschlagewerk soll Lust auf die effiziente Bedienung von AmigaOS 3.2, auf den Umstieg von einer älteren AmigaOS-Version oder gar auf den Wiedereinstieg in das System machen. Dafür ebnen die Autoren den Weg über das reine Betriebssystem mit seinen Grundlagen, Preferences und Tools hinaus hin zu sinnvollen, aktuell verfügbaren Hardware- und Software-Erweiterungen, den Anschluss ans Internet oder den Datenaustausch mit anderen Systemen. Erfahrene User erhalten reichhaltiges Profi-Wissen, von umfangreichen Kapiteln zu Shell und Arexx über die Arbeit mit Skripten bis hin zur perfekten Nutzung mittels Shortcuts. Das Buch wird den Leser auf unterschiedlichen Wissensstufen in die Lage versetzen, das AmigaOS 3.2 seinen Anforderungen und Erwartungen entsprechend bedienen und erweitern zu können. Auf satten 512 Seiten werden diese und viele weitere informative Themen beleuchtet: Installation auf Classic-Amiga, WinUAE und A500 Mini

ROM-Einbau-Anleitungen für alle Classic-Amigas

Prefs erklärt: Von ASL bis Workbench

Effiziente Nutzung: Tools, Utilities und Commodities

Die Shell: Sämtliche Kommandos, Praxisbeispiele und Profiwissen

Know-how für Power-User: Arexx, Sequenzen, Shortcuts, AmigaGuide

Erweiterungen: Hardware und Software für jeden Amiga

Verbunden: Datentransfer und Internet

Außerdem: Grundlagen der Workbench, Dateisysteme, Tipps & Tricks, Fehlercodes, Glossar u.v.m. Das Autoren-Team besteht aus erfahrenen Amiga-Journalisten, die vom Entwicklerteam von AmigaOS 3.2 samt Betatestteam für die Qualitätskontrolle unterstützt werden. Der Titel wird als gebundenes Buch mit robuster Fadenheftung und im professionellen Offset-Druckverfahren gefertigt. "AmigaOS 3.2 – Das Handbuch" wird am 20. Februar 2024 erscheinen und zum Preis von 29,90 ¤ für das gebundene Buch (Hardcover, 16 x 24 cm) bzw. 14,95 ¤ für die digitale Edition (PDF-Ebook) angeboten. Vorbesteller, die ihr persönliches Exemplar bis zum 20. Dezember 2023 ordern, erhalten das Buch einige Tage vor dem Erscheinungstermin und als Dankeschön zusätzlich die digitale Edition des Buchs gratis dazu. Informationen und Vorbestellung beim Verlag Look Behind You:

https://lookbehindyou.de/produkt/amigaos32-handbuch/ (snx)



