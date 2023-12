12.Dez.2023









AmigaOS 4: MIDI-Sequenzer "Seq" V2.9

"Seq" ist ein einfacher MIDI-Sequenzer, der schnelle Bearbeitung und viele Funktionen für die live-Performance bietet (amiga-news.de berichtete). Änderungen seit der Version 2.7: FIXED note playback: A note was not released correctly always

FIXED setting some values in Base Note window

FIXED saving Base Note Shift enabled/disabled, that value was never saved

FIXED saving Base Note Shift Splitter value, that value was never saved

Splitted Base Note Shift Splitter to separate note and octave values

Disable all base note selections holding CTRL down while clicking any of the mute buttons

Fixed play buttons light flashing if turning repeat on while in song mode during the last played pattern

Alternative note / double note (dr)



