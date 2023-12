Memory-Spiel: MeMO 3.20

Simone 'saimo' Bevilacqua hat ein Update seines Memory-Spiels MeMO veröffentlicht. Sein Spiel basiert auf dem klassischen Memory-Kartenspiel, allerdings können in seiner Umsetzung zwei Spieler gleichzeitig gegeneinander antreten und so um die beste Spielewertung wetteifern.



MeMO benötigt einen 68020-Prozessor und den ECS-Chipsatz.



Changes in version 3.20: Replaced Nebulus' card with Ring around the World's

Fixed a stray pixel in Bubble Dizzy's card

Built against latest custom framework (which ensures that the system MMU setup does not interfere)

Touched up manual (snx)



