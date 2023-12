25.Dez.2023









Vorschau-Video: Hyperborea Resurrected

Daniel 'Daytona675x' Müßener ist dabei, ein vor vier Jahren begonnenes und zwischenzeitlich unterbrochenes Projekt (YouTube-Videos) fortzusetzen: damals begann er mit dem Grafiker Torben Bakager Larsen, der unter anderem auch für Battle Squadron verantwortlich war, ein neues Shoot 'em up namens "Hyperborea" zu entwickeln.



Vom ursprünglichen Prototypen-Code wurde alles verworfen, von vorne begonnen und nur einige Hilfsfunktionen aus Souverän Soccer wurden übernommen. Technisch ist das Spiel so gut wie fertig und hat folgende Features: läuft einem Standard-A1200

304 x 256 PAL @ 50 fps (fast immer)

Vertikaler Scroller mit zusätzlichem horizontalen Scrolling (384 Pixel breite Ebenen)

100% flackerfreie Geschosse und Gegner

Tonnenweise Geschosse

Musik ist aktuell noch ein Platzhalter aus dem Mod-Archiv, te-x-mas 6 von xtd / mystic & the grid Torben Bakager Larsen ist wieder mit an Bord, die strikten Farbbeschränkungen der alten Version sind weggefallen. Das Spiel ist größtenteils in C++ und rund 10% in ASM entwickelt. Das Video zeigt den aktuellen Test-Level mit einigen Gegnern und vielen, vielen Geschossen auf einem A1200 mit deaktivierter Turbokarte / FastRam. (dr)



[Meldung: 25. Dez. 2023, 22:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]