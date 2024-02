10.Feb.2024









Geländemodelle: World Construction Set 2.031 (Emerald-Berta)

Wie in der Geschichte zur Entwicklung ihrer Softwareprodukte nachzulesen ist, erkannte Gary Huber von Questar Productions Ende der 1980er das Potenzial der Grafikfunktionen der damaligen Personalcomputer und begann mit der Erforschung und Entwicklung von Software für seinen Amiga-Computer, um 3D-Geländedaten und Landschafts-/Vegetationsinformationen zu einer computergenerierten synthetischen 3D-Ansicht mit farbigen Bäumen (Nadel- und Laubbäume), Bodendeckungsmustern, Himmel und Dunst zu kombinieren.



Andere Softwarefirmen hatten ähnliche Software für den Amiga entwickelt, darunter "VistaPro" von Virtual Reality Labs sowie der "Scenery Generator" (später "Scenery Animator") von Naturalgfx und "Panorama".

Alle beinhalteten eine grundlegende Methode zur automatischen Platzierung einer oder mehrerer Vegetationsarten auf der Grundlage lokaler Geländekriterien, in der Regel unter Verwendung von Höhe und Neigung. Keines der verfügbaren kommerziellen Tools konnte aber große, detaillierte Regionen verarbeiten, was sie für die kommerzielle und industrielle Geländedarstellung unbrauchbar machte.



Im Jahr 1992 begann Huber mit der Entwicklung von Algorithmen und Programmen, um die von ihm vorhergesagten Anforderungen zu erfüllen. Ursprünglich in einer fortgeschrittenen BASIC-Sprache geschrieben und später aus Geschwindigkeitsgründen in C umgeschrieben. Chris Hanson schloss sich Questar und Huber an und half bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche, der Sprachkonvertierung, der Optimierung und der Grafik. Das Ergebnis, das im August 1994 angekündigt wurde, war World Construction Set 1 (WCS) für den Amiga mit einer Vielzahl von fortschrittlichen Funktionen (und einem Namen, der von dem beliebten Audiotool von Electronic Arts zu dieser Zeit "Deluxe Music Construction Set" inspiriert war). WCS V1 erweiterte die Landbedeckungs- und Vegetationsplatzierungstechniken früherer Software um die Platzierung von so genannten "Ökosystemen".



WCS V2 (YouTube-Video) für den Amiga erschien Ende 1995, gefolgt von einer Windows-Version im Januar 1996. Version 2 führte Ozeane mit Wellen und Reflektionen, DEM-Gebäude, realistisch aussehende Wolken, Sonne und Mond, bessere Vegetation und OpenGL-Unterstützung ein.



Sowohl Version 1.25, als auch 2.04 sind auf der Seite von 3DNature.com als gepackte ADF-Dateien verfügbar. Die zugehörigen Quelldateien wurden vor rund neun Jahren auf GitHub veröffentlicht. Alexander Fritsch begann 2017, sich mit den Quelldateien zu beschäftigen, die die vorletzte Version 2.03 ("Emerald") enthielten. Wie er uns berichtet, musste zunächst das Projekt gcc-tauglich gemacht werden. Ziel seiner Neu-Kompilation mittels Bebbos gcc war und ist es, eine möglichst höhere Geschwindigkeit zu erreichen. Dazu waren sehr aufwändige Tests mit den verschiedensten Compileroptionen und langwierige Testberechnungen auf einem echten Amiga, immer wieder unter gleichen Randbedingungen, nötig. Da auch Bebbo weiter an gcc arbeitete, musste immer wieder neu getestet werden, ob eine neue Compilerversion mit neuen Optimierungen eine Geschwindigkeitsvorteil bringt. Da WCS als komplexes Programm auch ein Testcase für den Compiler selbst sei, so berichtet Alexander, hätte WCS im Laufe der Zeit auch Fehler im Compiler zu Tage gefördert, vor allem bei verschiedenen Optimierungen und bei den Fließkommaberechnungen.



Im Ergebnis braucht die nun im Aminet verfügbare neue Version von WCS auf einem 25MHz 68040 Amiga statt 5 Stunden nur noch 4 Stunden für ein "Canyon Sunset" Beispiel-Bild. Ein schönes Ergebnis, das ohne Bebbos's Arbeit, wie Alexander meint, und seinen gcc nicht möglich gewesen wäre. (dr)



[Meldung: 10. Feb. 2024, 15:03]

