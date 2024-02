22.Feb.2024









"AmigaOS 3.2 – Das Handbuch" jetzt erhältlich

Pressemitteilung: Willkommen in der Welt des Amiga, wo Kult und Innovation aufeinandertreffen! „AmigaOS 3.2 – Das Handbuch“ ist der neue, unverzichtbare Wegweiser auf der Reise durch das Amiga-Betriebssystem in seiner neuesten und besten Version 3.2 (bis einschließlich 3.2.2.1).



In diesem 512 Seiten starken Nachschlagewerk werden den Lesern nicht nur die Grundlagen und erweiterten Funktionen von AmigaOS 3.2 auf verständliche Weise erklärt, sondern auch praktische Einblicke in das Amiga- System geboten, von A bis Z. Ganz gleich, ob die Leser erfahrene Amiga-Nutzer sind oder gerade erst (wieder) einsteigen, dieses Buch begleitet sie auf verschiedenen Wissensstufen mit Leidenschaft und Fachwissen.



Schritt für Schritt führt das Autoren-Team durch die Installation auf Classic-Amigas, auf emulierten Amigas und sogar auf dem THEA500 Mini, demonstriert den Einbau der Kickstart-ROMs in 68k-Amigas und erklärt die Grundlagen des Betriebssystems, seine Bedienung und den Aufbau. Es wird gezeigt, wie das System mit den verschiedenen Prefs (Voreinstellern) optimiert wird und wie die Tools, Utilities und Commodities effizient genutzt werden.





Ein großes Kapitel widmet sich der Shell, dem Kommandozeilen-Interface des AmigaOS – dort werden sämtliche Befehle einschließlich neuer Kommandos erklärt und die Shell-Nutzung mit vielen Praxisbeispielen veranschaulicht. Fortgeschrittene Anwender entdecken im Buch neben Shortcuts und Startskripten zudem eine umfassende Anleitung zu ARexx und der Skriptsteuerung von Workbench, MultiView und TextEdit.



Außerdem gibt es viele Inhalte über das AmigaOS 3.2 hinaus: Datenaustausch zwischen PC und Amiga, Internetzugang sowie viele Tipps zu neuer Hardware und Software, um den Amiga fit für die Zukunft zu machen.



Die Autoren sind erfahrene Amiga-Enthusiasten der ersten Stunde: IT-Journalist Martin Steigerwald (u.a. Amiga Magazin, AMIGAplus), Diplom-Ingenieur Simon Neumann (Inhaber von Alinea Computer) und Digitalexperte Nico Barbat (u.a. Chefredakteur AMIGAplus). Bei der Arbeit am Buch wurden sie vom Entwicklerteam von AmigaOS 3.2 samt Betatestteam für die Qualitätskontrolle unterstützt.



„AmigaOS 3.2 – Das Handbuch“ ist als hochwertig produziertes Hardcover-Buch (29,90 ¤) und als digitale Edition (PDF, 14,90 ¤) direkt beim Verlag erhältlich.



ISBN

Print: 978-3-98260-220-2

PDF: 978-3-98260-221-9

(cg)



[Meldung: 22. Feb. 2024, 22:10] [Kommentare: 2 - 23. Feb. 2024, 08:54]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]