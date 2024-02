Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 167 - Vorschau und Leseproben

Von der Ausgabe 167 (März/April 2024) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Zu den Themen des Hefts gehören: Messebericht Passione Amiga Day 2023

Interview: Michael Kafke (ASM Game)

Preview: Jari-Matti Rally

Review: The last Dungeon

Review: Adventure 1 & 2

Review: Jack the Pit

Review: Spheroid

Review: Ami-H.E.R.O.

Review: Stuntman Seymour

Review: Brettspiel vs Amiga: Darts

Review: FS-UAE 3.1

Review: Frotz

Review: Santa´s Workout III - Silent Night

Review: Denise – ITX Amiga 500

Review: Super Delivery Boy: The Holiday Shift

Review: Amiblaster Clockport Edition

Review: Pi Storm #2

Review: Buch PHP 8 und MySQL

Demoscene: Soil, Knight Chips

Workshop: Dynamische Webseiten mit PHP Die Redaktion bittet alle Amiga-Future-Abonennten zu überprüfen, ob dem Team die aktuelle Postanschrift und E-Mail-Adresse vorliegt. Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin verpackt und verschickt, weswegen Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich mitzuteilen sind - Nachsendeanträge funktionieren im Normalfall nicht bei Zeitschriften.



Es wird auch gebeten, zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Offenbar sind momentan noch viele Abo-Rechnungen offen. (cg)



[Meldung: 24. Feb. 2024, 23:58] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]