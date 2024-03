Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. News from January/February 2024

Old articles from Generation 4 10 to 12:

News: The race for arcade game licences 1989



Interview with Gary Bracey



Review of Zork Zero



Review of Space Quest 3



News: Transputers and new architectures



Report: Imagina 1989



Review of Cybernoid 2



Review of Gold Rush!



Review of The Games: Winter Edition

Interview with Brian Hartley (graphic designer of Micro Machines)

Review of Reshoot Proxima 3

The best of Byte in September 1986

File: The tools included in MorphOS

File: The history of Lemmings

File: Uridium 2 graphics

File: Amiga Games List (updated)

File: The "Juggler" animation (updated)

Hardware: FastATA 1200 MK-V

Hardware: Tank Mouse

Tutorial: Data transfer between Amiga and Linux with APCComm

Programming: Creating a demo - chapter 2, part 2, bit plans

Special quiz on the year 2023 on the Amiga (snx)



