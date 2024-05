21.Mai.2024

Christian 'TheoTheoderich' Wiegel







Rundenbasierte Strategie: Bugfix-Update Mai 2024 für "Settle the World"

Christian 'TheoTheoderich' Wiegel schreibt zu seinem gerade veröffentlichten Update:

"Das Bugfix Update ist fertig und wird jedem empfohlen, der bisher noch auf der Version von April 2024 spielt.



Zusätzlich zur Behebung von Bugs ist das Bewegungssystem von Einheiten überarbeitet worden. Einheiten können sich nun etwas weiter bewegen und der Spieler sollte die Meldung über zu wenig Bewegungspunkte nun deutlich seltener angezeigt bekommen.



Weiterhin ist Settle the World nun auch komplett in deutscher Sprache spielbar. Damit ist auch die technische Grundlage für weitere Übersetzungen in andere Sprachen gelegt.



Natürlich enthält das Spiel auch weiterhin noch Fehler oder Features, die noch nicht richtig funktionieren. Settle the World ist auch noch lange nicht fertig, aber mit diesem Bugfix Update deutlich besser spielbar, als je zuvor.



Ich würde mich sehr über Rückmeldungen von Spielern zu diesem Update freuen. Der Arbeitsaufwand zur Erstellung dieses Updates war wirklich enorm.



Settle the World kann wie immer kostenfrei von der Projektseite heruntergeladen werden." (dr)



[Meldung: 21. Mai. 2024, 06:21] [Kommentare: 0]

