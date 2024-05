28.Mai.2024









Veranstaltung: Retrobörse Rosenheim 2024

Mit allzu vielen Events rund um Retro-Computing ist der Süden Deutschlands nicht gesegnet. Umso mehr dürften sich Fans klassischer Videospiele und Hardware auf die anstehende Retrobörse in Rosenheim am kommenden Samstag freuen.



Die Retrobörse bietet eine gute Gelegenheit, um seltene und nostalgische Spiele sowie Konsolen zu entdecken, zu tauschen oder zu kaufen - und sich mit anderen Retro-Gaming-Enthusiasten auszutauschen. Üblicherweise ist das Event eher Nintendo-lastig, doch auch Amiga-interessierte Besucher und Aussteller sind hier regelmäßig anzutreffen.



Veranstaltet wird das Event von Andy Brenner, einem der Köpfe hinter Amiga Germany (Facebook-Gruppe und Fanzine), der sich auch über die Amiga-Community hinaus einen Namen gemacht hat.



Die Retrobörse Rosenheim findet am 1. Juni 2024 von 11 bis 16 Uhr im Ballhaus Rosenheim statt. (nba)



[Meldung: 28. Mai. 2024, 08:56]

