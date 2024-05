29.Mai.2024









Reverse Engineering: Aira Force 0.6.1 für Windows, Linux und macOS

"Aira Force" ist ein Werkzeug für das Reverse Engineering von Amiga 680x0 Software. Es ermöglicht die Disassemblierung und Untersuchung von Binärdateien.



Das primäre Ziel dieses Projekts ist es, eine grafische Benutzeroberfläche für den portablen M68k-Reassembler ira bereitzustellen, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen.



Aira Force implementiert das "Reassemblieren" unter Verwendung des ira Disassemblers und des vasm Assemblers. Ira wandelt die ausführbare Quelldatei oder Rohbinärdatei in Assembler-Quellcode um, und vasm assembliert den Quellcode. Die ausgegebene Binärdatei sollte mit der eingegebenen Binärdatei identisch (oder gleichwertig) sein.



Dieser Prozess ermöglicht es dem Benutzer, den Quellcode effizient zu analysieren und mit Anmerkungen zu versehen, bevor er die erforderlichen Änderungen an der generierten Disassemblierung vornimmt und eine gepatchte Binärdatei erstellt. Dies kann für die Behebung von Fehlern, das Hinzufügen von Funktionen, die Optimierung des Codes oder die akademische Software-Archäologie nützlich sein. Features: Disassemblieren von Amiga-Programmen (hunk Load Modules)

Disassemblieren von rohen Amiga-Binärdateien, z.B. Bootblocks, Nicht-DOS-Programme

Interaktives Konvertieren von Disassemblierung in Code, Daten oder Text

Umbenennen und Hinzufügen von Labels

Hinzufügen von Kommentaren und Bannern

Definieren von Zeigern und Gleichungen

Effiziente Code-Navigation

Werkzeuge für die Suche nach potenziellen Zeigern, Entsprechungen und Code

Live-Analyse mit 68000-Emulator zum besseren Verständnis

Eingebaute Amiga-Dokumentation (Custom-Chipsatz, OS)

Menü- und tastaturgesteuerte Benutzeroberfläche

Läuft unter Windows, Linux und macOS (leider keine Amiga-Version)

Hex-Viewer

Reassemblieren von disassembliertem Code und Vergleich mit dem Quellcode

Andockbare Fenster und Multi-Viewports (native OS-Fenster) mit Dear ImGui Das Tool ist derzeit in einer Pre-Alpha-Version verfügbar, die noch nicht alle Funktionen enthält. (dr)



[Meldung: 29. Mai. 2024, 22:02]

