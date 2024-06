02.Jun.2024









Amiga Kit: Final Writer 7 auf A600GS-Spielekonsole vorinstalliert

Pressemitteilung: Final Writer wurde in den letzten Jahren wieder aktiv weiterentwickelt (amiga-news.de berichtete). Die Version 7 wird demnächst auf dem A600GS-Computer vorinstalliert sein.



Final Writer ist eine bekannte Textverarbeitung für den Amiga-Computer, ursprünglich entwickelt von SoftWood Mitte der 1990er Jahre. Es entwickelte schnell eine große und treue Fangemeinde in der der Amiga-Gemeinde.



Im Jahr 2015 wurde es von Timothy Deters gekauft und nach einer 20-jährigen Unterbrechung wieder aktiv weiterentwickelt. Eine große Menge an Zeit und Arbeit wurde in die Implementierung einer neuen Rechtschreibprüfung investiert, die mit Open Office Wörterbüchern, RTG-Korrekturen, FTP, IPP PDF und Turboprint-Druck kompatibel ist.



AmigaKit Ltd und Timothy Deters freuen sich ankündigen zu können, dass eine Sonderausgabe von Final Writer 7 auf dem A600GS vorinstalliert sein wird, zusammen mit den anderen aktualisierten Anwendungen OctaMED 8, PPaint 7.4 und Directory Opus 4.



Final Writer kann von AmiBench aus, der Desktop-Umgebung, gestartet werden und wird auf einem 1080P-Bildschirm geöffnet. Final Writer 7 Special Edition ist voll funktionsfähig mit Ausnahme des Rechtschreibprüfungsmoduls, das A600GS-Benutzern als optionales, kostenpflichtiges Upgrade angeboten wird.



Matthew Leaman, Geschäftsführer von AmigaKit Ltd, kommentierte die Zusammenarbeit: "Wir sind sehr erfreut über die Zusammenarbeit mit Timothy und die Möglichkeit, eine brandneue Version von Final Writer mit der A600GS Low-Cost-Hardware-Plattform bündeln zu können. Final Writer ist ein beliebtes und viel geliebtes Amiga-Textverarbeitungsprogramm. Eine beträchtliche Menge harter Arbeit wurde investiert, und Timothy und seinen Entwicklern ist es zu verdanken, dass diese Anwendung unserer Community wieder zur Verfügung steht. Neue Versionen von Final Writer, die OctaMED und Personal Paint ergänzen die Erneuerung der Amiga-Anwendungen."



Timothy Deters, Inhaber von Final Writer, fügte hinzu: "Ich bin froh, mit AmigaKit eine Vereinbarung getroffen zu haben, Final Writer in ihr System aufzunehmen. Ich möchte mich bei den Entwicklern bedanken, die an diesem Projekt gearbeitet und zu seiner Fertigstellung beigetragen haben."



Die Markteinführung des A600GS-Computersystems ist für das zweite Quartal 2024 geplant. (dr)



[Meldung: 02. Jun. 2024, 22:21] [Kommentare: 1 - 03. Jun. 2024, 07:23]

