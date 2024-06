14.Jun.2024

Individual Computers (ANF)







Individual Computers: Entwicklungsfortschritt der Indivision ECS V4

Nach aktuellem Stand ist die V4 des von Individual Computers entwickelten Flickerfixers bzw. Scandoublers Indivision ECS ab dem 15. Juli in begrenzter Stückzahl lieferbar. Die Vorgängerversion V3 ist ausverkauft. In einem Forumsbeitrag erläutert Entwickler Jens Schönfeld nun neue Funktionen und Details der neuen Version: das FPGA hat fast die doppelte Kapazität. Dadurch können wir mehr Funktionen implementieren und trotzdem denselben Formfaktor wie bei den Vorgängerversionen beibehalten.

völlig neues Erscheinungsbild in Schwarz. Dies entspricht der Farbe unseres erfolgreichsten Produkts aller Zeiten, des ACA500plus. Nicht, dass es bei einem geschlossenen Computer viel ausmacht, aber nach 16 Jahren war es an der Zeit, das Blau der drei Vorgängerversionen zu ändern. Sogar das Kabel zum VGA-Anschluss ist schwarz!

eine ausgefeiltere Takterzeugung. Während Indivision ECS V2 und V3 komplett asynchron waren, haben wir nun die Möglichkeit, präzise ganzzahlige Vielfache des nativen Amiga-Pixeltaktes zu erzeugen. Dies verbessert das VSync-Feature erheblich, da die Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Monitors auf 50Hz für PAL- bzw. 60Hz für NTSC-Modi reduziert werden, aber es muss kein spezieller V-Sync-fähiger Monitor mehr sein (wie z.B. ein teurer Gaming-Monitor). Die Auswahl an preisgünstigen Monitoren mit VGA-Eingang wird dadurch erheblich größer - es ist die gleiche Funktion, die Invidision AGA MK3-Benutzer bereits unter dem Namen "Auto Resolution Mode" genießen.

EDID-Monitor-Erkennung: Das Konfigurationstool kann den Monitor erkennen und die unterstützten Modi auslesen, so dass die Arbeit an den Monitoreinstellungen erheblich vereinfacht wird.

CIA-Adapter für Tastatursignale: Damit können wir die Live-Konfigurationsfunktion implementieren, die von Indivision AGA MK3-Benutzern sehr geschätzt wird. Dies auf OCS/ECS-Maschinen zu bringen, die oft für Spiele verwendet werden, war ein "Muss" - man kann das Bild mit der Maus schwenken/zoomen, nachdem man eine magische Tastenkombination gedrückt hat, während das Spiel läuft.

Vermeidung von Graffiti-Fehlalarmen: Im Allgemeinen wird der Graffiti-Modus zeilenweise über das Genlock-Audio-Bit (GAUD) aktiviert. Einige Spiele setzen dieses Bit, ohne den Graffiti-Modus tatsächlich nutzen zu wollen. Wir entwickeln eine Heuristik, die auch weitere Kriterien berücksichtigt, um festzustellen, ob es sich wirklich um ein Programm für die Graffiti-Hardware handelt oder ob es sich um einen Fehlalarm handelt, der sonst zu verstümmelten Grafiken führen würde.

Ich habe die Speichergröße des Flickerfixers bei 8 MByte belassen. Obwohl ich ständig versuche, die Preise zu senken, hätte es keinen Sinn gemacht, den Speicher auf 2 MByte zu reduzieren (das ist der nächstkleinere Chip, den man kaufen kann), weil das Double-Buffering dann unmöglich wäre. Stattdessen habe ich den Ram anders verdrahtet, so dass wir ihn Byte für Byte ansprechen können. Dies hat keinen Einfluss auf die aktuelle Funktionalität (die nur 16-Bit-Zugriffe auf diesen Speicher verwendet), aber es wird uns erlauben, in Zukunft Dinge hinzuzufügen, die mit den früheren Versionen dieses Flicker Fixers nur sehr langsam möglich wären.

das OSD ist jetzt wirklich transparent und kann in jeder Ecke des Ausgabebildes positioniert werden. Ich weiß, dass viele Leute das OSD einfach nur lästig finden und es immer ausschalten, was natürlich immer noch eine Option ist. Für diejenigen unter Ihnen, die das OSD sichtbar haben, kann es jetzt sanft ausgeblendet werden, bis es vollständig transparent ist, was dem Look-and-Feel ein wenig modernen "Bling" verleiht.

Verbesserte Interlace-Behandlung: Wenn Sie Bildschirme verschieben und sich ein Nicht-Interlace-Bildschirm vor einem Interlace-Bildschirm befindet, wird das gesamte Bild auf Interlace umgestellt, wenn Sie den vorderen Bildschirm nach unten ziehen. Zuvor führte dies zu einem Wechsel des Bildschirmmodus bei Indivision, was dazu führen konnte, dass der Monitor in den Re-Sync-Modus wechselte und für einige Sekunden einen schwarzen Bildschirm anzeigte. Mit der neuen Interlace-Behandlung kann dies nun vermieden werden. Wie der Entwickler weiter ausführt, gäbe es noch weitere Pläne. Der Preis der Indivision ECS V4 bliebe solange derselbe wie der von V3, bis die Funktionen vervollständigt sind. Für die Implementierung der folgenden Features gäbe es keinen Zeitplan: Änderung der Position und des Zoomfaktors in den Modi mit automatischer Auflösung

Verbesserung der automatischen Auflösung zur Unterstützung von 3x und 4x Pixel

Erkennung und Unterstützung von A2024 "Hedley-Monitor"-Bildschirmmodi

automatische Größenanpassung des OSD, so dass die Lesbarkeit auf hochauflösenden Monitoren verbessert wird

verhindere den Zugriff des Amigas auf Mausbewegungsdaten während der Live-Konfiguration (nur Bewegung - LMB kann nicht unterdrückt werden!)

Hinzufügen eines Framebuffer-Modus mit 256 Farben aus 21 Bit Farbe, 1024x768 und 1280x1024 Pixel

Hinzufügen eines 64x64-Pixel-Sprites mit 4 Farben zum Framebuffer-Modus

2D-Beschleunigung zum Framebuffer-Modus hinzufügen

Hinzufügen eines zweiten verschiebbaren Bildschirms zum Framebuffer-Modus (muss die gleiche Auflösung wie der erste Bildschirm haben)

P96-Treiber für den Framebuffer-Modus implementieren - hier sollte man keine Wunderdinge erwarten! Es ist fraglich, ob die Picasso-II-Leistung erreicht werden kann. (dr)



