AmigaOS 4: Dienstprogramm PowerReboot V0.9

Francis G. Lochs PowerReboot ist die Weiterentwicklung von OS4Reboot und die vor wenigen Tagen veröffentlichte Version 0.8 eingeschlossen das erste Update seit etwa 20 Jahren. Wie uns der Autor erzählt, kann sein Tool nun nicht nur neu AmigaOS 4 neu starten, sondern auch den Computer ausschalten kann, sofern es die Hardware unterstützt, wodurch er sich entschlossen hat, es umzubenennen.









Hinsichtlich der Entwicklungsgeschichte erinnert er sich: "Die allererste Version des Programms (mit dem fantasievollen Titel 'Reboot') wurde auf einem Amiga 1200 geschrieben, weil ich ein Programm auf der Workbench haben wollte, mit dem ich das System über einen Requester neu starten konnte. Version 1.x wurde in BlitzBasic geschrieben, Version 2.x in C umgeschrieben, da ich lernen wollte, wie man in C programmiert.



Als ich einen MicroA1 bekam, wollte ich auch für AmigaOS 4 programmieren. Da Reboot ein einfaches Programm ist, dachte ich, es wäre ein gutes Programm, um damit anzufangen, also wurde OS4Reboot geboren. OS4Reboot durchlief eine Reihe von Iterationen, in denen Funktionen hinzugefügt wurden, wie z.B. die Umwandlung in ein Commodity-Programm und andere Dinge."



Nach einer längeren Pause und dem Verkauf der Hardware nennt er nun ein AmigaOne A1222 Plus sein eigen und möchte wieder in die Programmierung für AmigaOS 4 einsteigen. Seinen ersten Gedanken, OS4Reboot wieder aufleben zu lassen, verwarf er wieder, als er feststellte, dass die Funktionalität bereits in der letzten Version des Betriebssystems vorhanden war. Feedback der Nutzer im Amigans.net-Forum ermutigte ihn jedoch, weiterzumachen, da einige Leute die Art und Weise, wie OS4Reboot funktioniert, bevorzugten: so ist es zum Beispiel möglich, das Icon im X-Dock abzulegen und das Programm von dort aufzurufen, anstatt das Pull-Down-Menü zu benutzen.





Er hat für uns die Unterschiede/Vorteile von PowerReboot gegenüber der eingebauten Option in AmigaOS 4.1 zusammengefasst: Die Möglichkeit, es über ein Symbol auf der Workbench oder im Dock zu verwenden.

Es besteht die Möglichkeit, eine vom Benutzer wählbare Verzögerung vor dem Neustart über das Symbol ToolTypes hinzuzufügen.

PowerReboot verhindert (derzeit) nicht, dass die Dateisysteme vor dem Neustart/Herunterfahren geleert werden, aber das bedeutet auch, dass der Neustart/Herunterfahren sofort erfolgt, was von einigen bevorzugt werden könnte.

Die soeben veröffentlichte Version 0.9 bietet die Möglichkeit, die Softboot-Option auszublenden. Das könnte für jene von Vorteil sein, die mit bestimmten Grafikkarten diesbezüglich Probleme zu haben scheinen. PowerReboot (und sein Vorgänger OS4Reboot) wurde ursprünglich so konzipiert, dass es im Hintergrund läuft und über das Menü Tools der Workbench verfügbar ist: bei der ersten Ausführung wird es lediglich in den Speicher geladen, bei späteren Ausführungen wird der Requester aufgerufen, sofern er nicht so konfiguriert wurde, dass er den Requester umgeht und nur einen Neustart oder ein Herunterfahren durchführt. Die aktuelle Entwicklungsversion 0.9 ändert nun das Verhalten und setzt als Standard NONRESIDENT-Option in den Icon-ToolTypes, was bedeutet, dass PowerReboot nicht im Speicher bleibt. Das bedeutet auch, dass es den Requester beim ersten Start anzeigen kann.



Schließlich bietet PowerReboot 0.9 nun auch Unterstützung für verschiedene Sprachen, darunter auch Deutsch, und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.



Wir sagen ein herzliches Dankeschön für die Auskünfte, Francis, und wünschen weiter gutes Gelingen! (dr)



