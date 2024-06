30.Jun.2024









Survival-Game: Zombie Survivor V1.26

Sami Vehmaa arbeitet weiter an seinem aktuellen Projekt "Zombie Survival", einem Spiel für Amigas mit Grafikkarte, in dem man sich einer endlosen Armee von Untoten erwehren muss (YouTube-Video). Die aktuelle Version 1.26 bietet folgende Änderungen: neues Tilemapsystem inklusive Editor: das Spiel unterstützt 2 Karten, eine ist die vom Benutzer erstellte Karte, die man im Spiel bearbeiten kann; der Editor kann nur Objekte auf den gekachelten Boden legen, der gekachelte Boden kann nicht verändert werden.

Mehr Objekte wurden hinzugefügt, die alte Straße wurde entfernt

Einige Grafiken verbessert

Menü-Code wurde aktualisiert

Grafikfehler behoben

Das Spiel wurde so angepasst, dass es auf allen Auflösungen bestmöglich funktioniert

Einige Audioüberarbeitungen und neue Musik im Spiel (dr)



