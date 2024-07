The Grid: Tron-Klon mit 10-Spieler-Support veröffentlicht

LogicalByte hat heute das Spiel The Grid veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen Tron-Klon mit Unterstützung von bis zu zehn Spielern gleichzeitig. Voraussetzung für diese Spieleranzahl ist ein OctaPlayer-Adapter von Alinea Computer, der sich aktuell noch in Entwicklung befindet und noch dieses Jahr erscheinen soll. Bis dahin kann das Spiel aktuell auch nur gegen einen einzigen menschlichen Kontrahenten gespielt werden.



Das Spielprinzip von The Grid orientiert sich an der Spielvorlage und damit auch an der Vorlage des klassischen Films: Spieler steuern sogenannte Light-Cycles und kämpfen in intensiven Arena-Duellen um das Überleben, während sie versuchen, ihre Gegner in Lichtspurfallen zu locken.



Als Systemvoraussetzungen werden ein PAL-Amiga mit mindestens 1 MB Chip-RAM und mindestens 2 Joysticks genannt.



Der Website ist zu entnehmen, dass The Grid weiterentwickelt wird. Als offene Features, die im Laufe des Jahres umgesetzt werden sollen, werden unter anderem Spielernamen, verschiedene Raster, Power-Ups, Geschwindigkeitsoptionen (gegenwärtig ist nur eine Geschwindigkeit implementiert) und eine Speicher-Optimierung (für die Unterstützung von Amigas mit nur 512 KB Chip-RAM) genannt.



The Grid kann kostenlos unter dem Titellink heruntergeladen werden. (nba)



[Meldung: 07. Jul. 2024, 18:29] [Kommentare: 1 - 07. Jul. 2024, 19:13]

