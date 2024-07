Vorlage: Survival-Spiel CyberCity2069 mit Quellcode

"CyberCity2069" sollte laut Author ein "Survival-Siel mit RPG-Elementen" werden, das mit AmiBlitz 3 entwickelt wurde. Der Spieler kehrt nach drei Jahren in der Wildnis in die Stadt zurück und muss sich in einem Cyberpunk-Ambiente mit Gelegenheitsjobs einen Lebensunterhalt verdienen.



Der Titel wurde vom Entwickler aufgegeben, implementiert sind neben den grundlegenden Elementen des Strategie-Teils bisher nur zwei der geplanten Arcade-Mini-Games: Durch die Stadt fahren und herabfallenden Müll einsammeln. Für einen US-Dollar kann das unfertige Spiel samt Quelltext erworben werden.



Als Lizenz für den Programmcode wird lediglich "macht damit, was ihr wollt" angegeben. Die Assets (Grafiken, Sounds) stammen von Dritten und sind unter verschiedenen Lizenzen nutzbar, sie sind alle auf der Cybercity-Projektseite verlinkt. (cg)



