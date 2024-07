Kostenflichtiges Entwickler-Tagebuch: Dune II - The Building of A Remaster

Robert Koon, einer der an der Amiga-Umsetzung von Westwoods Strategie-Klassiker Dune II beteiligten Entwickler, hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Remake für den Amiga zu entwickeln, das die Einschränkungen der ursprünglichen Veröffentlichung gegenüber dem DOS-Original weitgehend beseitigt. Koon führt u.A. folgende Nachteile der existierenden Amiga-Portierung auf: das stark gekürzte Intro

das Fehlen einer AGA-spezifischen Version

ständige Diskettenwechsel

Kürzungen beim Gameplay und dem Soundtrack Alle zwei bis drei Tage dokumentiert Koon seine Fortscrhitte in einem Eintrag in seinem Entwicklertagebuch. Dieses Journal soll nach Abschluss der Arbeiten auch in Buchform erscheinen. Wer den Entwickler bereits vorab unterstützen will, kann den Amerikaner bei Patreon mit monatlichen Spenden von ein oder drei Euro unterstützten und erhält so Echtzeit-Zugriff auf das Entwicklertagebuch.



Ob bzw. in welcher Form das fertige Spiel vertrieben werden soll, ist derzeit noch unklar. Wie Koon uns mitteilt, sei der Code seiner Version zwar von Grund auf neu geschrieben, sämtliche Assets stammen jedoch von der DOS-Version und müssten deshalb von Westwood lizensiert werden. (cg)



[Meldung: 09. Jul. 2024, 17:00]

