Alinea Computer sucht Amiga-Spiele-Entwickler zur Unterstützung des Octodapters

Simon Neumann schreibt: "Wir suchen Spiele-Entwickler, die ihre bisherigen Amiga-Spiele oder zukünftige Entwicklungen an unseren neuen 10-Spieler-Adapter mit dem Namen Octodapter anpassen würden.



Der Octodapter stellt acht zusätzliche Joystickanschlüsse über die Parallele Schnittstelle des Amiga zur Verfügung und wird in der finalen Version sogar kabellose Joypads und Joysticks unterstützen.



Die Entwicklungsdokumentation ist im Aminet zu finden. Jeder Entwickler, der bereit ist, sein Spiel an den Adapter anzupassen, bekommt als Dankeschön von uns kostenlos einen Octodapter.



Interessierte Entwickler melden sich bei uns unter info@alinea-computer.de. Das Erscheinungsdatum des Adapters für Endkunden steht noch nicht fest, aber der Herbst 2024 wird angepeilt." (snx)



[Meldung: 18. Jul. 2024, 21:51] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]