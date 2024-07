27.Jul.2024

Pressemitteilung: Fünf Jahre nach seinem letzten Update (amiga-news.de berichtete) ist der moderne Dateimanager für AmigaOS 4, Dir Me Up, in Version 4 zurück... mit mehr als 130 neuen Funktionen, Optimierungen und Korrekturen! Mehr denn je wird er Ihr treuer Begleiter beim Erforschen, Kopieren und Umwandeln Ihrer Daten sein...



Dir Me Up hat jetzt ein neues Theme, Retro, das an die ursprüngliche Workbench erinnert. Das Standard-Theme wurde komplett überarbeitet und entsprechend umgestaltet. Und natürlich können AISS-Liebhaber es weiterhin nutzen. Die Software ist jetzt auch auf Portugiesisch erhältlich und damit in neun Sprachen verfügbar!





Dir Me Up verfügt jetzt über einen Zwischenspeicher für Miniaturansichten, um die Anzeige von Fotos auch bei sehr hoher Auflösung (z. B. 4000x3000) erheblich zu beschleunigen. Sie können natürlich den reservierten Speicherplatz auswählen, ihn löschen oder bei Bedarf deaktivieren. Weitere Optimierungen wurden an der Icon-Ansicht vorgenommen, um sie noch angenehmer zu gestalten. Auch der interne Viewer wurde um die Optionen Zoom oder Vollbilddarstellung erweitert. Wie Sie sehen können, hat sich die Optik stark verbessert!





Der Kopiervorgang wurde ebenfalls optimiert, insbesondere bei kleinen Dateien: Die beobachteten Verbesserungen liegen zwischen 20 und 50 %. Das Bestätigungsfenster für das Ersetzen von Dateien im Falle eines Konflikts erlaubt es Ihnen jetzt, eine Datei nur dann zu ersetzen, wenn sie neuer ist. Die Favoritenverwaltung wurde durch die Möglichkeit verbessert, jedem Speicherort einen persönlichen Namen zu geben. Das Einstellungsfenster wurde erweitert und umgestaltet.



Die Liste der neuen Funktionen ist viel zu lang, um sie hier alle aufzuführen, aber Sie können eine (fast) vollständige Liste unter dem Titellink einsehen.



Dir Me Up ist natürlich auch mit dem brandneuen A1222+ von A-EON Technology kompatibel!



Wie üblich ist dieses Update, das für alle registrierten Benutzer kostenlos ist, online gestellt worden. Um es zu installieren, führen Sie einfach Dir Me Up aus.



Sie können eine Demo herunterladen, die (nur) das Browsen erlaubt. Dir Me Up, verbessere deinen Amiga! (dr)



