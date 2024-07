30.Jul.2024









Crono 3: Erstellung druckbarer Kalender

Crono ist ein Programm für die schnelle und komfortable Erstellung von Kalendern für den Druck auf einer DIN-A4- oder DIN-A3-Seite im Hoch- oder Querformat.



Es ermöglicht die Erzeugung von Jahres- wie auch von Monatskalendern, wobei in einem Durchgang auch mehrere Monate gebaut werden können. Die Ausgabe erfolgt dabei als Raster oder Listen. Fotos, eine Auswahl von Schriften und die Papierfarbe können hinzugefügt und angepasst werden. Ebenso werden die grundlegende Auswahl und Anzeige von Ferientagen und die Auswahl von Montagen oder Sonntagen als erste Wochentage unterstützt. Das Programm umfasst 26 Sprachen. Die Ausgabe der bearbeiteten Kalender erfolgt abschließend im PDF-Format.



Crono wurde von Domenico Lattanzi entwickelt und liegt in Versionen für AmigaOS 4, MorphOS und AROS vor. (nba)



[Meldung: 30. Jul. 2024, 14:33] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]