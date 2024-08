06.Aug.2024









Buch-Neuheit: Die Erschaffung von "Prince of Persia"

Jordan Mechner ist ein international angesehener Gamedesigner, dessen bekanntestes Werk "Prince of Persia" sein dürfte. Die Entstehung dieses Welthits hielt Mechner in seinen Memoiren fest, die er schon während der Entwicklung niederschrieb und 2020 veröffentlichte (wir berichteten). Nun ist das Buch in deutscher Sprache erschienen, übersetzt und herausgegeben von Stephan Freundorfer: "Jordan Mechner: Die Erschaffung von Prince of Persia – Tagebücher 1985-1993" lädt den Leser in die wilde, goldene 8- und 16-Bit-Zeit ein und lässt ihn am rastlosen Leben eines jungen Kreativen teilhaben, der zwischen Leinwand und Pixeln seinen Platz sucht – und berühmt wird. Mechners Erinnerungen und Skizzen sind zeitgeschichtliche Dokumente, sehr persönliche Einblicke in die frühe Game-Entwicklung und die Entstehung digitaler Narrative.



Die offiziell lizenzierte Fassung der Tagebücher 1985-1993 präsentiert Mechners Originalzeichnungen, Designdokumente und Geschäftsunterlagen. Ebenfalls ergänzt in der deutschen Übertragung sind Anhänge mit Erläuterungen zu Personen, Unternehmen, zeitgenössischen Begriffen und Spielen.



Der Titel in Hardcover-Fassung umfasst 368 Seiten, komplett in Farbe, mit über 300 Abbildungen und kann zum Preis von 34,80 Euro im gut sortierten Buchhandel und direkt beim Verlag Gameplan unter dem Titellink bestellt werden. (nba)



[Meldung: 06. Aug. 2024, 13:02] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]