Online-Player für Chiptunes und Musikmodule: Pixeltune

Bereits im Jahre 2014 veröffentlichte Tomás Pollak, ein Journalist, Entwickler und Musiker, eine erste Version von Pixeltune: einem webbasierten Player für Chiptune- und Videospielmusik, der auf einer großen Musiksammlung aufbaut, die über die Jahre hinweg sorgfältig archiviert und für einen schnellen und einfachen Zugriff indexiert wurde. Der Sound wird direkt aus den Originaldateien generiert, indem die Soundchips emuliert werden, mit denen diese Dateien in den guten alten Zeiten tatsächlich gerendert wurden.



Begonnen hatte er sein Projekt, weil er einerseits, Musik und MIDI und nerdige Chiptunes liebt, andererseits, weil er ein großer Anhänger der Demoszene und der Tracker-Musik ist. Sie alle würden schöne Erinnerungen an die Anfänge des Internets wecken - die Ära der Gästebücher, Webringe und schön hässlichen Seiten, als es ein verrückter Ort voller verrückter und cooler Sachen war!



Aber es gäbe auch ein zweites Ziel, und das sei die Bewahrung. Ein großer Teil der Musik, die man bei ihm findet, wurde auf Websites gehostet, die nicht mehr existieren. Er möchte dazu beitragen, die Geschichte der sequenzierten Musik zu bewahren und all die unglaublich talentierten Komponisten zu ehren, deren Kreationen uns auch Jahrzehnte später noch umhauen.



Unter dem Titellink kann man mehr als 250 Amiga-Musikstücke finden. Anspieltipp: Xenex (xenextitle.mod)! (dr)



[Meldung: 12. Aug. 2024, 20:02] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]