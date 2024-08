AmigaOS 4: IntuitionBase aktualisiert

George 'walkereo' Sokianos hat die Webseite IntuitionBase, die eine Übersicht AmigaOS-4-kompatibler Soft- und Hardware bietet, umfangreich aktualisiert: sie basiert nun auf einem der seiner Meinung nach besten verfügbaren CMS, Drupal 10, was die Verwaltung der Seite erleichtert und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit bietet.



Es wurde ein neuer Bereich namens "Featured Software" hinzugefügt: dort wird die Software aufgelistet, die dem Endbenutzer hilft, die besten Erfahrungen mit seinem neuen System zu machen, auf eine leicht zugängliche Art und Weise. Alle Anwendungen sind logisch kategorisiert, basierend auf ihrer Verwendung, und haben alle Informationen darüber, wer sie erstellt hat, wo man sie findet, wie man sie kauft oder wie man den Entwickler unterstützt. Desweiteren sind Software- und Hardware-Listen jetzt durchsuchbar, ebenso gibt es eine globale Suchfunktion.



Anwender werden gebeten, Anleitungen zu schreiben oder einige ihrer alten Anleitungen hierher zu übertragen. Einträge im neuen Bereich "Featured Software" sind willkommen, ebenso Dokumente, die mit den AmigaOne-Systemen zusammenhängen, z.B. technische Datenblätter für die CPUs und die Hardware, Hardware-Fixes etc. (dr)



[Meldung: 17. Aug. 2024, 19:43]

