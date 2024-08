25.Aug.2024









Plattformer: Testversion 5 von "Dr. Dangerous"

Inspiriert vom Amiga-Klassiker Rick Dangerous, hat hoogames eine weitere spielbare Testversion von "Dr. Dangerous" veröffentlicht (amiga-news.de berichtete), die mit der Scorpion Engine erstellt wurde (YouTube-Video). Die neue Version 5 bietet folgende Änderungen: Leiter-Bug behoben (man kann nicht mehr durch die Wände gehen)

Wenn man auf der Leiter steht, stirbt man nicht mehr, wenn man den Feuerknopf drückt

ein paar Änderungen in Level 8

Wenn man den Levelcode eingibt und dann einen Level abschließt und stirbt, bleibt man im Level und muss nicht mehr den vorherigen Level wiederholen (hat beim Testen funktioniert)

Ebenen in einigen Levels gelöscht

Fehler in Level 5 behoben (es ist jetzt einfacher, über die Plattform zu kommen - ich habe es ganz durchgespielt und jetzt sollte es keine Probleme mehr geben)

Level 8-12 Balance im Spiel geändert

Startbildschirm-Levelcode in Eingabecode geändert (sollte jetzt leichter zu verstehen sein)

Geänderte Musik im Spiel (nicht die endgültige Version und es wird noch mehr Musikstücke im Spiel geben)

einige Codes geändert

Speicherzuweisung einiger Gegner geändert (mehr Platz im Speicher und hoffentlich weniger Probleme)

Neuer Gegner hinzugefügt (Fledermaus)

Level 15 und 16 hinzugefügt

Einige Bugs behoben

Wenn du einen Levelcode findest, bekommst du ein Extraleben - also suche sie alle und schreibe die Codes auf ;) Diese Version wurde noch nicht auf einem echten Amiga getestet, sondern bisher nur auf einem Emulator. Der Entwickler bitte darum etwaige Fehler zu melden. (dr)



[Meldung: 25. Aug. 2024, 15:44] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]