Amiga Pregnant Mouse: Optische Maus-Ersatzplatine (PCB) und 3D-Druck-Gehäuse

Für die schon früher seltene, heute sehr rare "Amiga Pregnant Mouse", die mit zwei oder drei Knöpfen hauptsächlich am Amiga 3000 anzutreffen war, gibt es neue Ersatzteile für erfahrene, experimentierfreudige Do-it-yourself-Fans.



Das PregnantLaserMouse-Projekt von Board Folk auf GitHub ist ein PCB-Projekt (Printed Circuit Board), das eine optimierte, optische Ersatzplatine für diese Maus darstellt. Die zum Nachbau (und weiteren Modifizieren) benötigten Gerber-Dateien, eine Liste der benötigten Bauteile und Werkzeuge sowie Dokumentationen finden sich zum kostenlosen Bezug auf der GitHub-Seite zum Projekt.



Passend dazu bietet der User Maxim7745 auf der printables.com-Plattform kostenlos STL-Dateien für den 3D-Druck von Teilen der Amiga Pregnant Mouse als Zwei- oder Dreibutton-Variante an. Ober- und Unterteil, Kugel, Knöpfe und Stecker können mit den Daten komfortabel ausgedruckt werden. Alternativ dazu bietet auch Dennis van den Broek Teile der Amiga Pregnant Mouse mit drei Mausbuttons für den 3D-Druck an, hier jedoch gegen kleines Entgeld. So können defekte Teile einer vorhandenen Maus ersetzt oder eine komplett neue Maus 3D-gedruckt werden. (nba)



