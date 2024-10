01.Okt.2024









Uhr und Kalender für die Workbench: ScreenTime v1.6 erschienen

ScreenTime, gerade in Version 1.6 erschienen, ist ein praktisches Commoditiy für alle Amigas ab Kickstart 2.04. Es zeigt die aktuelle Uhrzeit auf der Workbench oder jedem anderen PubScreen-Bildschirm an. ScreenTime öffnet standardgemäß ein randloses Fenster oben im Bildschirm, das sich nahtlos in das Gesamtbild einfügt. Schriftart und Farben werden automatisch an die des Bildschirms angepasst. So kann der visuelle Eindruck erweckt werden, das Zeitfenster wäre Teil der Workbench-Titelleiste.



Falls nötig, lassen sich diese Einstellungen, darunter auch das Anzeigeformat, auch manuell anpassen. Dafür stehen diverse Konfigurationsmöglichkeiten via Tooltypes oder mit Shell-Argumenten zur Verfügung.



Darüber hinaus steht auch ein Kalender mit Monatsblättern zur Verfügung, der durch Klicken auf die Uhr oder per Shortcut aufgerufen werden kann.



ScreenTime setzt Kickstart 2.04 oder höher voraus. Das Paket enthält verschiedene Sprachen einschließlich Deutsch sowie den vollständigen Quellcode.



Die neue Version 1.6 enthält neben Fehlerbehebungen und Verbesserungen eine Option für verschiedene Arten von Rändern für den Kalender einschließlich eines randlosen Designs. (nba)



