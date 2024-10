Lernspiel: Simons Siffror / Simons Zahlen (Schwedisch)

Eine spielerische Einführung in Zahlen und Mathematik bietet das neue Lernspiel "Simons Siffror" ("Simons Zahlen") für den Amiga - jedoch nur in schwedischer Text- und Sprachausgabe. Spieler können verschiedene einfache Mathe-Aufgaben lösen, die speziell für Kinder entwickelt wurden. Die Benutzeroberfläche ist auf ein junges Publikum zugeschnitten, sodass das Lernen leicht und unterhaltsam gestaltet wird.



Simons Siffror wurde von Sami Vehmaa ursprünglich 1998 für seinen damals zweijährigen Sohn programmiert. Das Lernspiel liegt aktuell in Version 1.11 vor und setzt AmigaOS 3.x, 2 MB RAM und eine Auflösung von mindestens 640x256 Pixeln mit 32 Farben voraus (empfohlen werden 640x480 Pixel mit 8 Farben). Es kann gegen eine geringe Gebühr von 0,99 US-Dollar von der Projekt-Website unter dem Titellink bezogen werden. (nba)



