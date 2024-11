Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 171

Die deutsche und englische Ausgabe 171 (November/Dezember 2024) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören: Interview Simon Phipps

Interview Carlo Pastore

Interview Achim Pankalla

Review SkyShapers

Review The Ruin of 0ceanus Pr1me

Review Roguecraft

Review Dr. Dangerous: Secrets of the Temple of Xol'Tan

Review Hell Bent

Review Holy Warrior & Verlosung

Review Agente 357

Review ignition

Review X-bEnCh

Special Amiga Usergruppen

Special myTOOLS

Special Wissen 4: Amiga versus Atari – Was war die bessere Spielemaschine?

Special A1222 aus Programmierersicht Teil 2

Special Klassische Rückblicke - Was ist mit MacroSystem passiert? Teil 1

Special Demoscene: The Colour Out Of Space

Special Demoscene: As Good As New

Special Geschichte der Demoszene: Das letzte Diskmag der 1990er Jahre (cg)



[Meldung: 06. Nov. 2024, 22:59]

