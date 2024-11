28.Nov.2024

Amiga-Emulator: Amiberry V7.0.0-RC1

Amiberry ist ein Amiga-Emulator für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das Tinkerboard von ASUS, der einige neu entwickelte Eigenschaften wie einen "WHDLoad-Booter" oder die Unterstützung für Controller-Konfiguration mittels RetroArch mitbringt und zum Beispiel in der Workbench-Distribution AmiKit für den Raspberry Pi 4/400 zum Einsatz kommt. Eine abgewandelte Version von Amiberry ist auch Grundlage für den THEA500 Mini.



Der aktuelle Release-Candidate ("RC") von Version 7.0.0 wird für schwächere Systeme nicht empfohlen, für diese wird in Kürze ein Update von "Amiberry-Lite" nachgereicht werden. Die Änderungen im Detail: Amiberry wird jetzt als Paket (DEB, RPM oder für macOS DMG) ausgeliefert und nicht mehr nur als Archiv mit Binärdateien. Das bedeutet auch, dass Sie die Abhängigkeiten nicht mehr manuell installieren müssen, bevor Sie es ausführen können (das Paket erledigt das automatisch für Sie). In der Haupt-README finden Sie für jede Plattform Anweisungen zur Installation.

instructions per platform. Die Handhabung der Verzeichnisstruktur hat sich geändert. Amiberry installiert sich nicht mehr in den Standardverzeichnissen, sondern legt gemeinsam genutzte Bibliotheken dort ab, wo sie im System erwartet werden, und verwendet den HOME-Ordner des Benutzers, um ein Amiberry-Verzeichnis zu erstellen, falls dieser nicht existiert. Dieses Verzeichnis enthält die vom Benutzer konfigurierbaren Dinge, wie Verzeichnisse für Disketten-Images, Festplatten, Konfigurationen usw. In der Zwischenzeit werden die internen Verzeichnisse an anderer Stelle abgelegt, um das Durcheinander zu verringern. Weitere Details finden Sie im Wiki

Die MacOS-Binärdateien sind endlich mit einem von Apple anerkannten Entwicklerzertifikat signiert und notariell beglaubigt. Das bedeutet, dass Sie die Sicherheit des Systems nicht mehr manuell umgehen müssen, damit die App ausgeführt werden kann. Sie können sie einfach per Drag&Drop in Ihre Programme ziehen und sie wie jede andere heruntergeladene App starten. Sie erhalten lediglich die erwartete Warnung, dass sie aus dem Internet heruntergeladen wurde.

Hi-DPI-Unterstützung: Wenn Sie das Programm unter Linux mit aktivierter Skalierung oder unter macOS mit Retina-Display betreiben, sollte es jetzt besser aussehen.

Die ganzzahlige Skalierung wurde hinzugefügt und verbessert. Weitere Details dazu finden Sie ebenfalls im Wiki.

Die Unterstützung der seriellen Schnittstelle wurde korrigiert, da sie in einigen Versionen nicht mehr funktionierte.

Es wurden GUI-Themen implementiert, so dass Sie jetzt das Farbschema anpassen können.

Sämtliche von WinUAE unterstützten Hardware-Erweiterungen wurden implementiert, einschließlich PPC, PCI, DSP, benutzerdefinierte Grafikkarten, Netzwerkkarten, SCSI-Controller, usw. Das Erweiterungs-Panel wurde deutlich überarbeitet, dabei wurde versucht möglichst nahe an WinUAE heranzukommen, um die abwechselnde Nutzung beider Emulatoren zu vereinfachen. (cg)



