TAWS ("The Amiga Workbench Simulation") ist eine reine Javascript-Simulation der Amiga-Workbench 1.0 - 4.1 FE für Firefox, Opera, Edge und Apple-WebKit-Browser (inkl. Odyssey und Wayfarer). Rückmeldungen jeglicher Art sind dem Autor Michael Rupp jederzeit willkommen. Direkt aus TAWS heraus oder über diesen Link kann seine Arbeit auch mit einer PayPal-Spende bedacht werden.



Die Version 0.38 enthält folgende Neuerungen:

Palette: Helle / Dunkle Kanten: Beide werden angewendet bei Listboxen Farbrad-Ränder und deren -Knöpfe Button- und Cycle-Rändern Icon-Rändern Trennlinien Sliderlinien Rahmenlinien Die Textfarbe wird nun auch auf die folgenden Symbole angewendet: Cycle-Symbole Checkbox-Haken Listbox-Pfeile und -Scrollbalken Gadgets-Deaktiviert-Muster Menü-Hintergrund: Endlich lässt sich auch die Menü-Hintergrund-Farbe konfigurieren. Dabei wird das Deaktiviert-Muster dynamisch anhand des gewählten Hintergrunds eingefärbt und die OS 3.2 «NewLook»-Vorgaben wurden entsprechend angepasst. Die Menü-Text-Farbe wird nun auch für die Menü-Kanten angewendet (falls in «MagicMenuPrefs» für «Aussehen» der Wert «Standard» gewählt wurde) und ausserdem auch auf die Symbole des Menüs: Amigataste-Symbole Untermenü-Indikatoren Options-Häkchen Options-Radios Menü Helle / Dunkle Kanten: Die Einträge erscheinen nur, falls in «MagicMenuPrefs» für «Aussehen» der Wert «OS 3.2» gewählt wurde. Sie kommen gemäss der originalen (nicht so ganz intuitiven) Logik von AmigaOS 3.2 zum Zug: «Menü Helle Kanten» und «Menü Hintergrund» dürfen nicht den gleichen Farbindex verwenden. Falls doch, wird für die Kanten analog dem «Standard»-Aussehen die Menü-Text-Farbe verwendet. Damit die Kanten-Farben in der Menü-Screenbar nicht nur für die untere Kante angewendet werden, dürfen «Menü Helle Kanten» und «Menü Dunkle Kanten» nicht den gleichen Farbindex verwenden. Die OS 3.2 «NewLook»-Vorgaben wurden entsprechend angepasst. OS < 3.5: Wird auf einem Color-Button die linke Maustaste gehalten und wegbewegt, so wird der Button anhand der Pointer-X-Position selektiert, egal wo sich der Pointer aktuell befindet. Mit OS >= 3.5 (Reaction) muss er sich über dem Control der Color-Buttons befinden, um eine Selektion auszulösen. Standardfarben abhängig der OS-Version Layout überarbeitet und leicht unterschiedlich je nach OS-Version .prefs-Dateien: Speichern und Laden direkt aus dem Palette-Programm Verwendet ein simples JSON-Format, welches auch einfach in einem Texteditor editiert werden kann. Drag'n'Drop auf die Workbench mit anschliessendem Doppelklick wendet die Farbeinstellungen an. Drag'n'Drop auf das Palette-Programm lädt die Einstellungen in das Programm. Drag'n'Drop einer IFF-ILBM-Datei auf das Palette-Programm lädt dessen Paletten-Werte in das Programm. Unterstützung für die Dateierkennung, falls solche Dateien dynamisch ab dem Server geladen werden (durch die PHP-Scripts). Fehlerbehandlung beim Laden von ungültigen Dateien Bugfixes: Während des Ziehens des Helligkeits-Sliders wurden die Werte der RGB-Slider nicht gesetzt. Wurde auf einem Color-Button die linke Maustaste gehalten, wegbewegt und sonstwo losgelassen, wurde die Farbe nicht gesetzt.

MagicMenuPrefs: Anpassungen aufgrund obiger «Palette»-Erweiterungen: Die Vorschau berücksichtgt alle neuen Einstelungen für das Aussehen «OS 3.2» Aussehen «OS 2.0» entfernt, das sich dieses nun direkt durch die neuen «Palette»-Einstellungen abbilden lässt.

Menü: Layout komplett überarbeitet, um das Original präziser wiederzuspiegeln. Bei grossen Schriften werden die Symbole mittig ausgerichtet. Das Menü und die Bildschirmleiste überlappen das Workbench-Hintergrundbild nicht mehr. Interne Änderung: Workbenchs Y=0 ist nun direkt unter der Bildschirmleiste und nicht mehr ganz oben. Bugfix: Bei der Verwendung von grossen Schriftarten konnte es vorkommen, dass die Trennlinien nicht korrekt dargestellt wurden.

Die Bildschirmleiste im OS 4.x-Aussehen ziert nun einen Rahmen.

IBrowse: Automatischer Wechsel von HTTP-Links zu HTTPS, falls TAWS in einer HTTPS-Umgebung läuft. Korrektur des Minimierens, falls ab einem Link aufgerufen und nicht über das IBrowse Programm-Icon. Korrektur des AppIcons beim Minimieren, falls über «Readme.html» gestartet.

HippoPlayer: Unterstützung für Shell-Parameter: Datei1 Datei2 ... : Fügt der Wiedergabeliste alle Dateien hinzu und started die Wiedergabe von «Datei1». HIDE: started HiP mit versteckten Fenstern QUIT: schliesst HiP Auf die neuste Version des ScriptProcessorPlayer 1.3.5 von Jürgen Wothke aktualisiert. Falls HiP bereits läuft, wird sein Fenster beim Doppelklick eines Modul-Icons nicht aktiviert (analog HiP 68k). Optimierung des Layouts von deaktivierten Buttons im OS4-Stil. Bugfixes: Drag'n'Drop einer lokalen Playlisten-Datei (.prg) (Bug seit v0.36). Das «Function keys»-Requester blockiert nun das «HippoPrefs»-Fenster und nicht mehr das Hauptfenster.

AmigaGuide: Transparenz für IFF-ILBM-Grafiken berücksichtigen Unterstützung für «system»-Aufrufe von «HiP» inkl. Parameter Unterstützung für @onclose "QuitHiP.rexx" , um «HiP» beim Schliessen des AmigaGuide-Fensters zu beenden. Bugfixes: Eingebette IFF-ILBM-Grafiken werden auch bei mehrmaligem Öffnen des Dokuments korrekt angezeigt. Escapieren von Commands mittels \ wird nun zuverlässig berücksichtigt. Die Farbe, um Text mittels «text-shadow» fett darzustellen, entspricht nun immer der Textfarbe.

OS 4.1: Version angepasst für «Final Edition Update 2» Menüpunkt «Workbench / Herunterfahren ...» implementiert Bildschirmleisten-Text angepasst

Clock: Alarm-Fenster-Position: OS <= 3.1, 3.5 & 3.9: wie bisher oben links unter der Screenbar OS 3.1.4 & 3.2: Fensterbalken zentriert unter dem Mauszeiger OS >= 4.0: Fenster zentriert unter dem Mauszeiger

BMP-Support: Anzeige in MultView Speichern in MultView (falls vom Browser unterstützt) Dateierkennung bei Drag'n'Drop einer lokalen Datei auf die Workbench anhand des Datei-Headers Standard-Piktogramme für die meisten Piktogramm-Sets

8SVX- und 16SV-Support (basierend auf 8svx.js by DrSnuggles, siehe https://github.com/DrSnuggles/IFF): Abspielen in MultView Dateierkennung bei Drag'n'Drop einer lokalen Datei auf die Workbench anhand des Datei-Headers Unterstützung für Mono-, Stereo- und Quadro-Dateien Unterstützung der folgenden Kompressionsmethoden für 8SVX: Fibonacci delta (wavepak) Exponential delta (wavepak) ADPCM2 (8svx_comp) ADPCM3 (8svx_comp) Standard-Piktogramme für die meisten Piktogramm-Sets

Standard-Piktogramme ergänzt (wo verfügbar) für die folgenden Dateitypen: AHX MIDI SID

AmiKitX-Presets: diverse kleinere Anpassungen

Dynamisches Ladens der Dateistruktur mittels PHP-Server-Scripts: Falls Dateien keine Dateiendung oder die Endung «.iff» verwenden, so wird der Dateityp anhand des Datei-Headers ermittelt.

Preferences: Neuer Stil «OS1»: GUI-Elemente (TextBox, CheckBox, ListBox, Cycle, Button und Slider-Knopf) der Einstellungs-Dialoge werden dabei im flachen OS1-Stil dargestellt und die Tools haben einen «Dunkle Kanten»-farbenen Hintergrund.

Definiere .torrent-Dateien als herunterladbare Dateien.

Bugfixes: Kein Error-Blinken mehr beim Starten von dynamisch geladenen .url-Dateien. OS 4.x: Amiga Early Startup Control erscheint nun wieder (Bug seit v0.37) IFF-ILBM-Grafiken: Korrektur betr. Transparenzfarbe MergeMem: Nach der Bestätigung mittels «Return»-Taste wurde kurz ein «N» sichtbar. ListBox: Nach einem Wechsel des Fenster-Layouts konnte es vorkommen, dass die Grafik des gedrückten Slider-Knopfs noch die des alten Layouts war. Anzeige des Listbox-Scrollbar-Hintergrund-Musters in den Stilen «Dünn» oder «Dünnes XEN» Clock im OS 1.x-Fenster-Layout: Datum ist nun wieder sichtbar (Bug seit v0.36). MultiView: Menüpunkt «Speichern unter ...» aktualisieren nach «Öffnen ...» oder Drag'n'Drop einer lokalen Datei. MultiView: Korrektur der deaktivierten Darstellung des Menüpunkts «Speichern unter ...» MultiView mit Odyssey: «Öffnen ...» schliesst zuerst das Menü bevor die Dateiauswahl erscheint. Odyssey: Anzeige des Standard-Music-Icons für die wichtigsten MOD-Dateitypen, auch wenn diese nicht abgespielt werden können. Firefox: Hintergrund-/Textfarbe von selektiertem Text Beim Drag'n'Drop von mehreren lokaler Dateien in ein Fenster werden die Icons nicht mehr alle übereinander platziert. Horizontales Bildschirm-Ziehen (mit gehaltender Shift-Taste) funktionierte auch mit OS-Versionen < 4.0, was es nicht sollte. RAM-Anzeige in der Bildschirmleiste ohne Dezimalstellen

