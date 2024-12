10.Dez.2024









Reverse Engineering: Carmageddon auf 68k-Amigas

Ein Reverse-Engineering-Projekt bringt den PC-Klassiker Carmageddon auf den Classic Amiga. Dank der weiter in Entwicklung befindlichen Umsetzung von Arcziii, der auch schon Reverse Engineerings von Red Alert und wipeout vorgelegt hat, wurde das martialische Rennspiel auf klassischer Amiga-Hardware lauffähig gemacht. Die Umsetzung basiert auf der originalen Engine, wurde für die 68k-Architektur angepasst und benötigt die originalen Spieldaten von Carmageddon, beispielsweise bezogen vom originalen Spieldatenträger oder von der Spieleplattform GOG (Good Old Games).



Carmageddon wurde 1997 von Stainless Games entwickelt und von Interplay veröffentlicht. Das kontroverse Rennspiel, bekannt für seine kompromisslose Action und Zerstörung, erschien ursprünglich für MS-DOS, Windows und Macintosh, später auch für andere Plattformen. (nba)



