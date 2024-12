Printmagazin: ASM (Aktueller Software Markt), Ausgabe 12/24

Pressemitteilung: Nach dem großen Erfolg der ASM-Revival-Ausgabe 3/23 legt das Redaktionsteam nun nach: Mit der Nummer 12/24 ist die diesjährige Ausgabe der ASM ("Aktueller Software Markt") jetzt erschienen und kann ab sofort bei amigashop.org bestellt werden. Die aktuelle Zeitschrift bietet einen weitreichenden Überblick über die Retro-Neuerscheinungen vom Sommer 2023 bis zum Herbst 2024, berücksichtigt werden die klassischen Computersystem von A wie Amiga bis Z wie ZX Spectrum, und zwar in über 40 Tests für insgesamt 12 verschiedene Computersysteme.



Was gibt es außerdem in der neuen Ausgabe der ASM? Manfred Kleimann ließ es sich nicht nehmen, erneut das Vorwort zu verfassen – außerdem bekämpfte er noch einmal den Großen Londoner Brand von 1666, während Martina Strack nach 30 Jahren den Lemmingen erneut unter die Arme griff und Klaus 'Cruiser' Segel auf dem Paradroid-Deck aufräumte.

Großen Dank gebührt auch Torsten Oppermann, der sich für ASM mit Chris Hülsbeck und Julian Eggebrecht traf, um über alte und neue Zeiten zu sprechen und uns daran teilhaben zu lassen.

Clem Chambers, Chef der berühmt-berüchtigten Softwarefirma CRL, berichtet, wie es war, in den 80ern eine Softwareschmiede zu leiten und was er danach gemacht hat.

Michael Kafke erzählt uns so ziemlich alles über das ASM-Adventure, Stefan Vogt plaudert aus dem Nähkästchen und stellt uns Hibernated 2 vor (während wir sein Meisterwerk "The Ghosts of Blackwood Manor" genauer unter die Lupe nehmen).

Die Leserumfrage aus der letzten Ausgabe wird aufgelöst, es gibt einen Programmierwettbewerb (mal wieder...) und noch die eine oder andere Überraschung.

Und natürlich sind auch alle Rubriken der letzten Ausgabe wieder mit an Bord, ebenso Donald Bug, der dieses Mal alle Hüllen fallen lässt ... Jetzt gleich das aktuelle Heft bestellen! (cg)



[Meldung: 19. Dez. 2024, 19:17] [Kommentare: 0]

