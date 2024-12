28.Dez.2024









Betriebssystem für den Amiga: Dritte Alphaversion von "Serena OS"

Ende 2022 berichteten wir über den Beginn von Dietmar Planitzers Projekt, mit "Apollo" ein experimentelles Betriebssystem für den Amiga 3000/4000 zu schreiben. Der Entwickler hat sein sein Projekt mittlerweile in "Serena OS" umbenannt (amiga-news.de berichtete) und eine dritte Alphaversion veröffentlicht, die als fertig kompiliertes ROM vorliegt. Grundsätzlich werden alle Amigas unterstützt, die über einen 68030 (oder schnelleren) Prozessor verfügen. Der Entwickler schreibt zur neuen Version:



"Die größte Änderung in dieser Version ist die Einführung des Disk-Subsystems und wesentliche Verbesserungen der Treiberarchitektur. Das Booten von und Arbeiten mit Disketten mit doppelter Dichte wird nun unterstützt.



Das Diskimage-Tool hat auch signifikante Verbesserungen erhalten: Es ermöglicht Ihnen nun, ein Amiga-Disk-Image (ad) mit SerenaFS zu formatieren, vorhandene Dateien aufzulisten, Dateien auf ein Disk-Image zu schieben, eine Datei von einem Disk-Image zu ziehen, Verzeichnisse zu erstellen, Dateien zu löschen, einzelne Festplattenblöcke zu überschreiben und zu generieren und einen Diff der Disk-Blocks zu generieren.



So können Sie nun das Diskimage-Tool verwenden, um SerenaFS formatierte Amiga-Disk-Images auf Ihrem Host-System zu erstellen, aufzulisten und zu manipulieren.



Eine weitere deutliche Verbesserung ist, dass Serena OS jetzt ein Gerätedateisystem (devfs) unterstützt. Dieses Dateisystem wird unter /System/Geräte gemountet und listet alle aktiven Treiber auf. Eine Anwendung kann einen Treiber öffnen und die Lese-/Schreibsystemanrufe verwenden, um damit zu interagieren. Beachten Sie jedoch, dass Laufwerkstreiber die einzigen Treiber in dieser Version sind, die tatsächlich Lese-/Schreibvorgänge vom Benutzerbereich aus unterstützen.



Serena OS implementiert einen Festplatten-Cache, der Daten von einem Datenträger (Diskette) liest. Beachten Sie, dass jetzt alle Schreibvorgänge als synchrone Schreibvorgänge implementiert sind. Die Daten werden zwischengespeichert, aber die Anwendung ist immer noch gezwungen zu warten, bis die Daten auf die Festplatte geschrieben wurden. Eine zukünftige Version wird dieses Verhalten so ändern, dass eine Anwendung nicht warten muss, bis ein Schreiben beendet ist.



Hier ist eine detailliertere Liste der Änderungen seit der vorherigen Veröffentlichung: C-Bibliothek weiter vervollständigt. qsort(), itoa() Familie von Funktionen usw. hinzugefügt

viele Bugfixes für libc und den Kernel

eine Reihe von Kerneloptimierungen

deutlich verbesserte Zuverlässigkeit und Leistung der "in-kernel dispatch queues"

weitere Details der Kernel-Architektur herausgearbeitet

Unterstützung für Kernel-Laufwerkstreiber

Festplatten-Cache für den Kernel hinzugefügt

Gerätedateisystem dem Kernel hinzugefügt

FileManager und FileHierarchy sind jetzt die Kernelkomponenten, die Dateioperationen und die Pfadauflösung handhaben

komplette Überarbeitung des Diskimage-Tools

Unterstützung für libtool, makerom und keymap auf POSIX-Systemen (Linux, macOS) (dr)



