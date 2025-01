02.Jan.2025









Emulierter Amiga: Amigakit kündigt A1200NG an, Aktionspreis für Vorbestellungen

In einer Pressemitteilung (PDF) kündigt Amigakit den "A1200NG" an, der offenbar wie der seit August erhältliche A600GS auf einem ARM-basierten Orange Pi-Motherboard basiert, auf dem ein Linux-basierte Amiga-Emulator läuft - Hardware-Leistung und Software-Setup entsprechen deswegen auch exakt dem kleinen Bruder. Der Clou beim A1200NG: Das "Breakout Board", auf das der Orange Pi aufgesteckt wird und das diesen um diverse Anschlüsse erweitert, hat exakt die Abmessungen einer Amiga 1200-Platine und wird deshalb in ein originales oder nachproduziertes A1200-Tastaturgehäuse eingebaut.





Statt eines PCMCIA-Slots verfügt der A1200NG über einen CompactFlash-Steckplatz, der Anschluss für ein externes Diskettenlaufwerk wird durch zwei USB-Ports ersetzt, Ein Composite-Anschluss gibt es noch, allerdings gebe es dafür derzeit "keine Treiber-Unterstützung". Von Haus aus liefert der A1200NG ein HDMI-Signal, welches am Erweiterungs-Slot unterhalb des A1200-Diskettenlaufwerks herausgeführt wird - ein entsprechendes Slotblech gehört zum Lieferumfang.



Einen Amiga-kompatiblen Joystick-Anschluss bringt der A1200NG von Haus aus mit, der daneben liegende Maus-/Jostickport befindet sich aber auf einer Extra-Platine, die zusätzlich erworben werden muss. Parallelport und TV-Modulator sind weggefallen.





Auf der A1200NG-Platine finden sich neben Bluetooth und WLAN auch Anschlüsse für eine Original-A1200-Tastatur und ein echtes Amiga-Diskettenlaufwerk, aber auch der Einsatz von USB-Tastaturen und Diskettenlaufwerken (inklusive Greaseweazle) ist möglich.



Die Auslieferung sei für das erste Quartal 2025 geplant, Vorbestellungen werden aber bereits jetzt angenommen. Bis zum 20. Januar ist das Motherboard für einen Aktionspreis von rund 163 Euro erhältlich, danach werden 192 Euro fällig. Eine Plastikfolie zur Isolierung gegen ein eventuelles Abschirmblech (4,60 Euro), ein LED-Adapter (10,70 Euro), der zweite Joystick-Anschluss (8,05 Euro) und eine größere Micro-SD-Karte (128 statt 64 GB, 8,30 Euro) sind gegen Aufpreis erhältlich. Passende A1200-Gehäuse oder Tastaturen hat Amigakit derzeit nicht im Angebot. (cg)



