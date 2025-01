05.Jan.2025









A600GS: Video-Update von Proteque zum Entwicklungsstand

Nach seinem Video vom Sommer zur Bild- und Musikbearbeitung mit dem Orange-Pi-basierten Amiga-Klon A600GS von AmigaKit, in dem er noch über diverse Probleme berichten musste, hat der YouTuber 'Proteque' nun nachgelegt und sich den aktuellen Stand des Systems angeschaut.



Sein Fazit: Es habe sich viel getan, Updates kämen regelmäßig und der A600GS erfülle nun doch, was er sich damals davon versprochen habe. Somit handele es sich um eine preisgünstige Möglichkeit, AmigaOS anzutesten oder ein Spiel mit einem echten Joystick und echter Amiga-Tastatur zu spielen. (snx)



[Meldung: 05. Jan. 2025, 09:34]

