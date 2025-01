Amiga-Emulator: Amiberry-Lite 5.8.0 RC1

Blitter Studio, die Entwickler des beliebten Amiga-Emulators Amiberry, der speziell für ARM-basierte Ein-Chip-Systeme wie den Raspberry Pi, das Odroid XU4 oder das ASUS Tinkerboard entwickelt wurde, haben die erste Release-Candidate-Version (RC1) von Amiberry-Lite 5.8.0 vorgestellt. Diese optimierte Version richtet sich an Systeme mit geringerer CPU-Leistung, die nicht von den erweiterten Features des kommenden Amiberry 7.0 profitieren können.



Der Release Candidate der Version 5.8.0 von Amiberry-Lite führt mehrere zurückliegende Updates für die RC-Versioneb von Amiberry 7 zusammen.



Ein DEB-Paket erleichtert nun die Installation, bei der ein separates Verzeichnis für Amiberry-Lite unter $HOME erstellt wird. Amiberry und Amiberry-Lite können so parallel genutzt werden.



Außerdem wurden neben weiteren Änderungen die GUI-Bibliothek, die Emulation der Serial-Schnittstelle und die Unterstützung von HDD- und CD-Laufwerken aktualisiert.



Die verfügbaren Binärdateien sind derzeit nur für Debian-basierte ARM- und ARM64-Plattformen (aarch64) verfügbar. Die unterstützten Debian-Versionen sind Bookworm und Bullseye, da ältere Versionen schon seit einiger Zeit nicht mehr unterstützt werden.



Neben den lauffähigen Paketen für die genannten CPU- und Betriebssystem-Kombinationen stellt der Entwickler auf GitHub auch die vollständigen Sourcecodes zur Verfügung. (nba)



