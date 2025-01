14.Jan.2025









Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 35 (englisch)

Die Ausgabe 35 des englischsprachigen Magazins Amiga Addict ist jetzt beim Verlag addict.media und im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. Das Titelthema widmet sich der epischen Turrican-Reihe: Die Redaktion spricht mit Factor-5-Chef Julian Eggebrecht und mit Programmierer Holger Schmidt über die Entwicklung dieser Serie.



In dieser Ausgabe finden sich außerdem Reviews von Dungeonette und von neuen Spielen aus dem AmiGameJam-Wettbewerb, eine Galerie mit Kunst- und Konzeptarbeiten von Dan Malone (u.a. Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine 2), eine Besprechung der 3D-Software Caligari, Hardware-Tests der neuen Tastatur-Controller DoohicKEY und ZonKEY, ein Feature über Sporttrikot-Sponsorings und vieles mehr.



Amiga Addict erscheint alle sechs Wochen und ist als Einzelausgabe oder als Abonnement erhältlich, entweder in gedruckter Form oder als PDF-Dokument. (nba)



