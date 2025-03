25.Mär.2025









Seq 3.0: MIDI-Sequencer für AmigaOS 4 aktualisiert

Der MIDI-Sequencer Seq von Tuomas Hokka liegt in der neuen Version 3.0 für AmigaOS 4 vor. Das einfache Tool erlaubt das Erstellen und Bearbeiten von MIDI-Sequenzen und richtet sich an Musiker, die ihren Amiga als kompositorisches Werkzeug nutzen möchten. Mit dem aktuellen Update wurden zahlreiche Verbesserungen umgesetzt, unter anderem an der Benutzeroberfläch und der MIDI-Ausgabe.



Alle Änderungen der Version 3.0 auf einen Blick: FIXED one major bug in saving project: Too many bytes were written so it was filled with zero bytes and that will break reading one integer value in the project file. This will be fixed automatically in loading project. User will be prompted to choose to save the project immediately after.

Fixed bugs

New song (long) mode to One time track, added One time banks

Increased number of song steps to 96, project files version increased to 9

Added more settings to alt/double note

Alt notes displayed in steps better

Some font sizes increased

Added new tooltype to set large font

Refactored some parts of the source code for better maintainability and to avoid bugs Seq wird als Freeware angeboten und steht im OS4Depot zum Download bereit. (nba)



