Schwedische Demoszene ist UNESCO-Kulturerbe

Die Demoszene wurde in Schweden als immaterielles Kulturerbe anerkannt. Dies unterstreicht die kulturelle Bedeutung dieser digitalen Kunstform, die seit den 1980er Jahren besteht und in Schweden eine aktive Gemeinschaft mit zahlreichen Demopartys und international anerkannten Gruppen wie The Silents, Phenomena, Triad oder Fairlight umfasst.



Diese Anerkennung folgt ähnlichen Entscheidungen in anderen Ländern: In Finnland wurde die Demoszene 2020 als nationales immaterielles Kulturerbe anerkannt, und in Deutschland erfolgte 2021 die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes (amiga-news.de berichtete). Die Demoscene ist damit auch Teil des Weltkulturerbe der UNESCO.



Die Aufnahme in das Verzeichnis wurde vom schwedischen "Institutet för språk och folkminnen" bekanntgegeben - einer staatlichen Einrichtung zur Pflege von Sprache und Kulturerbe, vergleichbar mit dem Bundeskulturministerium in Deutschland. (nba)



