09.Apr.2025

Pressemitteilung: Bassano del Grappa, Italien - 08. April 2025



ACube Systems freut sich, eine neue Version der UBoot-Firmware für seine Sam460-Boards bekannt zu geben.



Zum ersten Mal in der Geschichte des Amigas ist es nun möglich, von einer NVMe-SSD zu booten.



Diese bahnbrechende Errungenschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Amiga-Plattform dar. Dank der jüngsten Fortschritte können Benutzer nun erheblich verbesserte Boot-Geschwindigkeiten und Datenzugriffszeiten erleben, indem sie moderne NVMe-Solid-State-Laufwerke verwenden - und den Amiga in eine neue Ära der Leistung und Zuverlässigkeit bringen.



Diese Entwicklung verbessert nicht nur die Fähigkeiten aktueller NG-Systeme, sondern demonstriert auch die fortlaufende Innovation und das Engagement innerhalb der Amiga-Community. Das Booten von einer NVMe-SSD wurde einst für unmöglich gehalten - heute ist es Realität.



Dieses Update ist für alle Nutzer völlig kostenlos und bietet folgende Neuerungen: NVMe SSD-Treiber - Zum ersten Mal können Sie von einem NVMe-Laufwerk booten, indem Sie einen Standard-NVMe-zu-PCIe-Adapter verwenden.

PCIe-SATA2-Unterstützung - Es wurde ein Treiber für den Silicon Image 3132-Controller hinzugefügt, der das Booten sowohl von SATA-SSDs als auch von DVD-Laufwerken ermöglicht.

DDR2-Timing-Anpassungen - Feinabstimmung der DDR2-RAM-Timings für schnelleren Speicherzugriff.

Anpassbarer USB-Stack - Wählen Sie zwischen EHCI (schneller für Massenspeicher) oder OHCI (bessere Kompatibilität mit Tastaturen).

Verbesserter Befehl "sata" - zeigt jetzt detailliertere Informationen über Treiber und angeschlossene Geräte an.

Verbesserte Navigation auf der seriellen Konsole - navigieren Sie durch die Menüpunkte mit den Tasten W und S.

Allgemeine Fehlerkorrekturen und Verbesserungen.

Vereinheitlichter Quellcode - jetzt sowohl für 460ex-, als auch für 440ep-Boards gestrafft.

Eine aktualisierte Installationsanleitung ist enthalten, die sowohl die Standard-ISO-Image-Methode als auch alternative Installationsmethoden über TFTP und USB abdeckt Hier können Sie das Updater-Tool direkt herunterladen: Sam460_updater_2015d.zip (8 MB)



Wenn Sie sich nicht zutrauen, UBoot selbst zu installieren, bieten wir über unseren Online-Shop auch vollständig aktualisierte UBoot-Chips an.



Zusätzliche Informationen: Bitte beachten Sie, dass UBoot und der UBoot-Updater GPL-Code verwenden und daher beide unter der GPL veröffentlicht sind (Download des Quellcodes). (dr)



[Meldung: 09. Apr. 2025, 06:18] [Kommentare: 1 - 09. Apr. 2025, 09:02]

