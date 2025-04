Warcraft-2-Engine: Stratagus 3.3.3 für AmigaOS 4

Pressemitteilung: Alinea Computer freut sich, erneut eine Portierung von Steffen Häuser anbieten zu dürfen. Steffen hat sich dabei um die Portierung der neuesten Version 3.3.3 und um die Installationsroutinen zur einfachen Installtion unter AmigaOS 4 gekümmert. Bei Stratagus handelt es sich um die Portierung der Engine in der Version 3.3.3. Damit ist es möglich das Spiel Warcraft 2 von Blizzard Entertainment nativ auf dem Amiga unter AmigaOS 4 zu spielen.





Das Archiv enthält einen Installer, mit dem es möglich ist, das Spiel direkt von der PC CD zu installieren, ohne eine Vorinstallation auf PC zu machen. Zumindest für die Warcraft 2 Classic PC CD, für die Battle.Net CD oder die Gog Version ist das Auspacken einer Datei mit einem Windows Tool nötig, bei der Classic CD kann man jedoch direkt auf dem Amiga installieren.



Warcraft 2 ist eins der berühmtesten Strategiespiele aller Zeiten, praktisch die Vorgeschichte des berühmten MMOs "World of Warcraft". Außer dem Basisspiel "Warcraft 2: Tides of Darkness" wird auch die Addon-CD "Warcraft 2: Beyond the Dark Portal" (bei Battle.Net CD und Gog-Version bereits enthalten) unterstützt.



Stratagus basiert auf dem aktuellen "Latest Git" Stand des Stratagus-Projekts (Version 3.3.3). Im Unterschied zu einer früheren Implementierung bietet 3.3.3 folgende Merkmale: Die iconische Spiel-Musik und nicht nur Soundeffekte (die Musikdateien werden nur bei der Warcraft 2 Classic CD und der Battle.net CD installiert, können jedoch bei Verwendung der Gog-Version nachträglich manuell kopiert werden).

Die Videosequenzen des Spiels (Videosequenzen nicht auf AmigaOne A1222 verfügbar)

Einen funktionsfähigen Level-Editor

Zahlreiche Bugfixes Es wird natürlich auch die Lokalisierung von Warcraft 2 in verschiedene Sprachen unterstützt.



Stratagus steht unter GPL-Lizenz, der Source-Code der Amiga-Version wird in absehbarer Zeit in das github der PC-Version integriert werden, ist aber auch als Request per E-Mail erhältlich (Details siehe Readme).



Die Mindestanforderungen für Stratagus sind: Ein Rechner mit AmigaOS 4.1 FE Update 2 oder höher

Spezielle ausführbare Dateien optimiert auf die jeweiligen Plattformen (x1000,x5000, Sam 440, Sam 460, G3 und A1222) sind bei der Installation auswählbar. Hinweis: Diese Version bietet nur die Single-Player-Kampagnen, ohne Multiplayer. (cg)



