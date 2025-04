Ankündigung und Vorbestellaktion: Soundkarte AmiGUS

Pressemitteilung: Nach einjähriger Entwicklungszeit sind wir stolz darauf, ein neues und aufregendes Hardwareprodukt für den Amiga im Jahr 2025 anzukündigen: die AmiGUS-Soundkarte.





Für die Hardwareentwicklung der Karte ist Oliver Achten verantwortlich, der die Karte mit Herzblut und mit der Liebe zum Detail entwickelt und in Zusammenarbeit mit seinem Software-Team auch in Sachen Treiber perfektioniert hat. Für die Herstellung der Karte sowie für den Support der Karte wird Alinea Computer verantwortlich sein.



GUS steht für "Great Unbelievable Sound", und genau das ist es, was wir liefern - einen Quantensprung an Soundqualität im Vergleich zu allen existierenden Amiga-Soundkarten.



Angesagt sind hier nicht weniger als 24 Bit bei 192 kHz; und die gute Nachricht ist, dass diese Qualität dank der vollausgestatteten Hardware Synth Mixing Engine und dem CODEC-Chip für komprimierte Soundformate jedem Amiga zur Verfügung stehen wird.



Unser Ziel ist es, einmal mehr die Produktion und Reproduktion von qualitativ hochwertiger Musik auf dem Amiga zu ermöglichen und somit für jeden ein schönes Gesamterlebnis zu bieten.



AmiGUS-Feature-Liste Zorro-II-Karte für den Amiga 2000/3000/4000 oder kompatible Bus-Boards

Standard-Cinch-Stereo-Ausgang, 192 kHz mit 24 Bit

Optischer TOSLINK-Ausgang, unterstützt 48 kHz, 96 kHz und 192 kHz mit 24 Bit

3x analoge Audio-Eingänge (PAULA, CD-ROM, External), gesampled mit 192 kHz und 24 Bit

Hochwertiger digitaler Mixer, der immer mit der vollen 192-kHz-24-Bit-Auflösung arbeitet

AHI-Stream-Interface, unterstützt 8-, 16- und 24-Bit-Modi beim Abspielen und Aufnehmen

MP3/OGG/FLAC/WMA-Hardware-Decoder (VLSI VS1063), unterstützt von einem leistungsfähigen DMA-Stream-Puffer

32-Kanal-Wavetable-Engine - pro Stimme: 8-/16-Bit-Sample-Auflösung, 192 kHz-24-Bit-Mixer

Sample-Start-, -Stop- und -Loop-Pointer mit One-Shot oder kontinuierlicher Wiedergabe

32-Bit-Sample-Phasenakkumulatoren für eine extrafeine Klanghöhendefinition

Optional schaltbare Sample-Interpolation für ein besseres Klangspektrum

Kanalunabhängiges Links/Rechts-Panning

Hardware-ADSR-Envelope-Generator

32-MB-On-board-Sample-Speicher - ideal fürs Multichannel-Sample-Tracking oder MIDI

Flash-basiertes Speichern der Mixer-Einstellungen mit automatischer Konfiguration beim Start

Aktualisierbarer FPGA-Core mittels JTAG oder einem Flash-Tool für den Amiga

Open Hardware/Software, Platinen-Gerber-Dateien und FPGA-Bitstream frei verfügbar Unterstützte Treiber AHI

MHI

CAMD (zukünftig) Minimale Amiga-Konfiguration Amiga 2000

68000 @ 7,09 MHz

1 MB Chip-RAM / 4 MB Fast-RAM

AmigaOS 1.3 Empfohlene Amiga-Konfiguration Amiga 2000 / 3000 / 4000

68030 @ 25 Mhz

2 MB Chip-RAM / 16 MB Fast-RAM

AmigaOS 3.9 oder 3.2.2 Lieferumfang AmiGUS-Karte

Gedruckte Anleitung auf deutsch und englisch

Video-Slot-Paula-Adapter Die AmiGUS erscheint voraussichtlich am 21. Juni 2025 auf der Amiga-Ruhrpott-Convention in Duisburg.



Die Open-Hardware-Version ist für all diejenigen Amiga-User verfügbar, die gerne basteln und das Hobby Amiga entweder für sich alleine oder im Rahmen der Community ausleben.



Für genau die Leute, die eine fertig aufgebaute Karte aus qualitativ hochwertigen Komponenten haben möchten, bietet Alinea Computer direkt zum Start die AmiGUS zum Kauf an - komplett mit Verpackung und Anleitung, mit voller Unterstützung des Autors.



Zum Start bieten wir eine Vorbestellaktion an. Bis zum 02. Mai 2025 kann die Karte zu einem Sonderpreis von 380 Euro im Alinea-Computer-Shop vorbestellt werden (siehe Titellink). Der Endpreis nach der Aktion wird 399 Euro betragen. Wir freuen uns auf eure Vorbestellungen! (cg)



[Meldung: 19. Apr. 2025, 23:26]

